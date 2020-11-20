https://ria.ru/20201120/putin-1585498390.html
Песков оценил ситуацию с поездками Путина в регионы
Песков оценил ситуацию с поездками Путина в регионы
Президент России Владимир Путин по понятным причинам стал реже посещать регионы с рабочим визитом, но не в ущерб работе с губернаторами и вниманию к проблемам... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:44
2020-11-20T12:44
2020-11-20T12:44
запсибнефтехим
дмитрий песков
владимир путин
тобольск
тюменская область
сибур холдинг
политика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по понятным причинам стал реже посещать регионы с рабочим визитом, но не в ущерб работе с губернаторами и вниманию к проблемам субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались, действительно ли президент планирует посетить Тюменскую область в начале декабря, в частности, чтобы побывать на открытии завода "Запсибнефтехим" компании "Сибур" и аэропорта в Тобольске. Ранее такая информация появилась в ряде СМИ."Вы знаете, что мы пока никаких сообщений не делали, мы всегда своевременно сообщаем о региональных поездках главы государства. Действительно, в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работы президента с руководством региона и не в ущерб внимания президента к региональным проблемам, по понятным причинам, собственно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200326/1569180304.html
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запсибнефтехим, дмитрий песков, владимир путин, тобольск, тюменская область, сибур холдинг, политика