Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/putin-1585498390.html
Песков оценил ситуацию с поездками Путина в регионы
Песков оценил ситуацию с поездками Путина в регионы
Президент России Владимир Путин по понятным причинам стал реже посещать регионы с рабочим визитом, но не в ущерб работе с губернаторами и вниманию к проблемам... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:44
2020-11-20T12:44
запсибнефтехим
дмитрий песков
владимир путин
тобольск
тюменская область
сибур холдинг
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585199823_0:0:3208:1806_1400x0_80_0_0_af7c75c37dc76cea0d018f497452db0a.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по понятным причинам стал реже посещать регионы с рабочим визитом, но не в ущерб работе с губернаторами и вниманию к проблемам субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались, действительно ли президент планирует посетить Тюменскую область в начале декабря, в частности, чтобы побывать на открытии завода "Запсибнефтехим" компании "Сибур" и аэропорта в Тобольске. Ранее такая информация появилась в ряде СМИ."Вы знаете, что мы пока никаких сообщений не делали, мы всегда своевременно сообщаем о региональных поездках главы государства. Действительно, в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работы президента с руководством региона и не в ущерб внимания президента к региональным проблемам, по понятным причинам, собственно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20200326/1569180304.html
тобольск
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585199823_96:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_c27bac50615a437c18dcfcf270031af0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запсибнефтехим, дмитрий песков, владимир путин, тобольск, тюменская область, сибур холдинг, политика

Песков оценил ситуацию с поездками Путина в регионы

12:44 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по понятным причинам стал реже посещать регионы с рабочим визитом, но не в ущерб работе с губернаторами и вниманию к проблемам субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались, действительно ли президент планирует посетить Тюменскую область в начале декабря, в частности, чтобы побывать на открытии завода "Запсибнефтехим" компании "Сибур" и аэропорта в Тобольске. Ранее такая информация появилась в ряде СМИ.
"Вы знаете, что мы пока никаких сообщений не делали, мы всегда своевременно сообщаем о региональных поездках главы государства. Действительно, в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работы президента с руководством региона и не в ущерб внимания президента к региональным проблемам, по понятным причинам, собственно", - сказал Песков.
Трансляция обращения президента России Владимира Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 26.03.2020
26 марта, 13:19Распространение нового коронавируса
Песков рассказал, почему Путин минимизировал поездки по стране
 
ЗапсибнефтехимДмитрий ПесковВладимир ПутинТобольскТюменская областьСибур ХолдингПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния