https://ria.ru/20201120/putin-1585498390.html

Песков оценил ситуацию с поездками Путина в регионы

Песков оценил ситуацию с поездками Путина в регионы

Президент России Владимир Путин по понятным причинам стал реже посещать регионы с рабочим визитом, но не в ущерб работе с губернаторами и вниманию к проблемам... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:44

2020-11-20T12:44

2020-11-20T12:44

запсибнефтехим

дмитрий песков

владимир путин

тобольск

тюменская область

сибур холдинг

политика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по понятным причинам стал реже посещать регионы с рабочим визитом, но не в ущерб работе с губернаторами и вниманию к проблемам субъектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались, действительно ли президент планирует посетить Тюменскую область в начале декабря, в частности, чтобы побывать на открытии завода "Запсибнефтехим" компании "Сибур" и аэропорта в Тобольске. Ранее такая информация появилась в ряде СМИ."Вы знаете, что мы пока никаких сообщений не делали, мы всегда своевременно сообщаем о региональных поездках главы государства. Действительно, в этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работы президента с руководством региона и не в ущерб внимания президента к региональным проблемам, по понятным причинам, собственно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20200326/1569180304.html

тобольск

тюменская область

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запсибнефтехим, дмитрий песков, владимир путин, тобольск, тюменская область, сибур холдинг, политика