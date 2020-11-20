https://ria.ru/20201120/putin-1585447573.html
"Прагматичный лидер": китайцев впечатлили слова Путина на саммите БРИКС
"Прагматичный лидер": китайцев впечатлили слова Путина на саммите БРИКС
Пользователи китайского сайта "Гуанча" отметили честность и прагматичность российского лидера Владимира Путина, который в выступлении на недавней встрече... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T04:59
2020-11-20T04:59
2020-11-20T09:16
коронавирус covid-19
россия
брикс
владимир путин
китай
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского сайта "Гуанча" отметили честность и прагматичность российского лидера Владимира Путина, который в выступлении на недавней встрече лидеров стран БРИКС высоко оценил успехи Китая в борьбе с COVID-19. По словам президента России, Китай доказал, что коронавирус можно победить. Результаты борьбы с эпидемией в КНР Путин назвал "существенными, ясными и понятными" и хорошим примером для других стран."Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать", — написал один из пользователей "Гуанча" в комментарии к сообщению о выступлении российского лидера."Путин глубоко понимает усилия Китая по профилактике эпидемии, и его слова должны поспособствовать работе по предотвращению эпидемии в России, а также работе по предотвращению эпидемии во всем мире!" — поддержал его второй."Такой прагматичный лидер <…> избавил бы мир от лишних хлопот", — отметил третий."Путин — очень зрелый политик и совсем не политикан", — резюмировал четвертый.
https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html
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коронавирус covid-19, россия, брикс, владимир путин, китай, в мире