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"Прагматичный лидер": китайцев впечатлили слова Путина на саммите БРИКС
"Прагматичный лидер": китайцев впечатлили слова Путина на саммите БРИКС
Пользователи китайского сайта "Гуанча" отметили честность и прагматичность российского лидера Владимира Путина, который в выступлении на недавней встрече... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T04:59
2020-11-20T09:16
коронавирус covid-19
россия
брикс
владимир путин
китай
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского сайта "Гуанча" отметили честность и прагматичность российского лидера Владимира Путина, который в выступлении на недавней встрече лидеров стран БРИКС высоко оценил успехи Китая в борьбе с COVID-19. По словам президента России, Китай доказал, что коронавирус можно победить. Результаты борьбы с эпидемией в КНР Путин назвал "существенными, ясными и понятными" и хорошим примером для других стран."Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать", — написал один из пользователей "Гуанча" в комментарии к сообщению о выступлении российского лидера."Путин глубоко понимает усилия Китая по профилактике эпидемии, и его слова должны поспособствовать работе по предотвращению эпидемии в России, а также работе по предотвращению эпидемии во всем мире!" — поддержал его второй."Такой прагматичный лидер &lt;…&gt; избавил бы мир от лишних хлопот", — отметил третий."Путин — очень зрелый политик и совсем не политикан", — резюмировал четвертый.
https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html
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коронавирус covid-19, россия, брикс, владимир путин, китай, в мире

"Прагматичный лидер": китайцев впечатлили слова Путина на саммите БРИКС

04:59 20.11.2020 (обновлено: 09:16 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского сайта "Гуанча" отметили честность и прагматичность российского лидера Владимира Путина, который в выступлении на недавней встрече лидеров стран БРИКС высоко оценил успехи Китая в борьбе с COVID-19.
По словам президента России, Китай доказал, что коронавирус можно победить. Результаты борьбы с эпидемией в КНР Путин назвал "существенными, ясными и понятными" и хорошим примером для других стран.
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"Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать", — написал один из пользователей "Гуанча" в комментарии к сообщению о выступлении российского лидера.
"Путин глубоко понимает усилия Китая по профилактике эпидемии, и его слова должны поспособствовать работе по предотвращению эпидемии в России, а также работе по предотвращению эпидемии во всем мире!" — поддержал его второй.
"Такой прагматичный лидер <…> избавил бы мир от лишних хлопот", — отметил третий.
"Путин — очень зрелый политик и совсем не политикан", — резюмировал четвертый.
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