https://ria.ru/20201120/putin-1585447573.html

"Прагматичный лидер": китайцев впечатлили слова Путина на саммите БРИКС

"Прагматичный лидер": китайцев впечатлили слова Путина на саммите БРИКС

Пользователи китайского сайта "Гуанча" отметили честность и прагматичность российского лидера Владимира Путина, который в выступлении на недавней встрече... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T04:59

2020-11-20T04:59

2020-11-20T09:16

коронавирус covid-19

россия

брикс

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пользователи китайского сайта "Гуанча" отметили честность и прагматичность российского лидера Владимира Путина, который в выступлении на недавней встрече лидеров стран БРИКС высоко оценил успехи Китая в борьбе с COVID-19. По словам президента России, Китай доказал, что коронавирус можно победить. Результаты борьбы с эпидемией в КНР Путин назвал "существенными, ясными и понятными" и хорошим примером для других стран."Путин по-прежнему честен и справедлив, поэтому Китай и Россия могут продолжать хорошо сотрудничать", — написал один из пользователей "Гуанча" в комментарии к сообщению о выступлении российского лидера."Путин глубоко понимает усилия Китая по профилактике эпидемии, и его слова должны поспособствовать работе по предотвращению эпидемии в России, а также работе по предотвращению эпидемии во всем мире!" — поддержал его второй."Такой прагматичный лидер <…> избавил бы мир от лишних хлопот", — отметил третий."Путин — очень зрелый политик и совсем не политикан", — резюмировал четвертый.

https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html

https://ria.ru/20201119/kitay-1585278907.html

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китай

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коронавирус covid-19, россия, брикс, владимир путин, китай, в мире