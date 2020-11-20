https://ria.ru/20201120/ptsu-1585571338.html
Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
Архиепископа Кипрского Хризостома II перестанут поминать в РПЦ, прекратят молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с иерархами Кипрской церкви,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:31
2020-11-20T17:31
2020-11-20T17:31
религия и мировоззрение
религия
епифаний думенко
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украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Архиепископа Кипрского Хризостома II перестанут поминать в РПЦ, прекратят молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками, говорится в журналах заседания синода РПЦ, прошедшего в пятницу.Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины."Констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола", - говорится в документе, который опубликован на сайте РПЦВ Русской церкви подчеркнули, что решение помянуть украинских раскольников принято Архиепископом Хризостомом "единолично, без согласования с членами Священного синода Кипрской православной церкви и, следовательно, не имеет соборного характера"."Священный синод Кипрской православной церкви на состоявшемся под председательством архиепископа Хризостома заседании 18 февраля 2019 года выразил законные "сомнения в отношении возможности узаконения задним числом рукоположений, совершенных извергнутыми из сана, отлученными и анафематствованными епископами", имея в виду "епископат" новосозданной раскольнической структуры на Украине", - заявили в РПЦ.Также там указали на противоречивость позиции архиепископа Хризостома и привели в пример письмо к патриарху Кириллу от 2018 года, где архиепископ выражал поддержку позиции РПЦ по вопросу признания раскольнической Православной церкви Украины.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.Кирпская православная церковь образована в 431 году. Каноническая территория церкви – остров Кипр.
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религия, епифаний думенко, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, украина, справки, в мире
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Архиепископа Кипрского Хризостома II перестанут поминать в РПЦ, прекратят молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками, говорится в журналах заседания синода РПЦ, прошедшего в пятницу.
Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины.
"Констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола", - говорится в документе, который опубликован на сайте РПЦ
В Русской церкви подчеркнули, что решение помянуть украинских раскольников принято Архиепископом Хризостомом "единолично, без согласования с членами Священного синода Кипрской православной церкви и, следовательно, не имеет соборного характера".
"Священный синод Кипрской православной церкви на состоявшемся под председательством архиепископа Хризостома заседании 18 февраля 2019 года выразил законные "сомнения в отношении возможности узаконения задним числом рукоположений, совершенных извергнутыми из сана, отлученными и анафематствованными епископами", имея в виду "епископат" новосозданной раскольнической структуры на Украине", - заявили в РПЦ.
Также там указали на противоречивость позиции архиепископа Хризостома и привели в пример письмо к патриарху Кириллу от 2018 года, где архиепископ выражал поддержку позиции РПЦ по вопросу признания раскольнической Православной церкви Украины.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Кирпская православная церковь образована в 431 году. Каноническая территория церкви – остров Кипр.