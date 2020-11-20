https://ria.ru/20201120/ptsu-1585571338.html

Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ

Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ

Архиепископа Кипрского Хризостома II перестанут поминать в РПЦ, прекратят молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с иерархами Кипрской церкви,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:31

2020-11-20T17:31

2020-11-20T17:31

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религия

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Архиепископа Кипрского Хризостома II перестанут поминать в РПЦ, прекратят молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также с иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками, говорится в журналах заседания синода РПЦ, прошедшего в пятницу.Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул украинского религиозного деятеля Епифания (Думенко) как предстоятеля украинской церкви, де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру - Православную церковь Украины."Констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола", - говорится в документе, который опубликован на сайте РПЦВ Русской церкви подчеркнули, что решение помянуть украинских раскольников принято Архиепископом Хризостомом "единолично, без согласования с членами Священного синода Кипрской православной церкви и, следовательно, не имеет соборного характера"."Священный синод Кипрской православной церкви на состоявшемся под председательством архиепископа Хризостома заседании 18 февраля 2019 года выразил законные "сомнения в отношении возможности узаконения задним числом рукоположений, совершенных извергнутыми из сана, отлученными и анафематствованными епископами", имея в виду "епископат" новосозданной раскольнической структуры на Украине", - заявили в РПЦ.Также там указали на противоречивость позиции архиепископа Хризостома и привели в пример письмо к патриарху Кириллу от 2018 года, где архиепископ выражал поддержку позиции РПЦ по вопросу признания раскольнической Православной церкви Украины.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.Кирпская православная церковь образована в 431 году. Каноническая территория церкви – остров Кипр.

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религия, епифаний думенко, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, украинская православная церковь, петр порошенко, киев, украина, справки, в мире