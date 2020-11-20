https://ria.ru/20201120/psikhika-1585584540.html

Звезда сериала "Кухня" рассказала, как коронавирус действует на психику

Звезда сериала "Кухня" рассказала, как коронавирус действует на психику

Звезда сериала "Кухня" актриса Елена Ксенофонтова, госпитализированная с неподтвержденным коронавирусом, рассказала о течении болезни, в частности, о том, как... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:20

2020-11-20T18:20

2020-11-20T18:20

распространение нового коронавируса

елена ксенофонтова

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Звезда сериала "Кухня" актриса Елена Ксенофонтова, госпитализированная с неподтвержденным коронавирусом, рассказала о течении болезни, в частности, о том, как она действует на психику, вызывает депрессию и апатию."Я лежу в больнице. У меня 30% поражения легких - двухсторонняя пневмония. Несмотря на то, что несколько тестов показали отрицательный результат, врачи сказали, что это на 90% ковид. Я болею с 6 числа, до вчерашнего дня я лечилась дома... Я в хорошем ковидном центре, за мной смотрят врачи, я не собираюсь здесь надолго задерживаться", - рассказала актриса в видеообращении к своим подписчикам в Instagram.По ее словам, у нее была температура, ломота в теле и кашель.Актриса также сообщила, что 25 ноября не сможет принять участие в спектакле Театра "Квартет И" "В Бореньке чего-то нет" в московском ДК имени Зуева.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/profilaktika-1585542669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена ксенофонтова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество