Звезда сериала "Кухня" рассказала, как коронавирус действует на психику
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Звезда сериала "Кухня" актриса Елена Ксенофонтова, госпитализированная с неподтвержденным коронавирусом, рассказала о течении болезни, в частности, о том, как она действует на психику, вызывает депрессию и апатию.
"Я лежу в больнице. У меня 30% поражения легких - двухсторонняя пневмония. Несмотря на то, что несколько тестов показали отрицательный результат, врачи сказали, что это на 90% ковид. Я болею с 6 числа, до вчерашнего дня я лечилась дома... Я в хорошем ковидном центре, за мной смотрят врачи, я не собираюсь здесь надолго задерживаться", - рассказала актриса в видеообращении к своим подписчикам в Instagram.
По ее словам, у нее была температура, ломота в теле и кашель.
"У этого вируса есть одна особенность – он действует на голову, на психику. Очень легко впасть в апатию, в такой нехороший пофигизм... Ни в коем случае нельзя впадать в отчаяние. Очень многое зависит от вашего настроя. Обязательно наступит такой момент, что у вас будет такая степень отчаяния и апатии, что вы сами начнете предавать свой организм. Этого делать категорически нельзя. Вы себя погубите", - рассказала Ксенофонтова.
Актриса также сообщила, что 25 ноября не сможет принять участие в спектакле Театра "Квартет И" "В Бореньке чего-то нет" в московском ДК имени Зуева.
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