https://ria.ru/20201120/proschanie-1585609203.html

Прощание с Романом Виктюком во Львове пройдет в понедельник

Прощание с Романом Виктюком во Львове пройдет в понедельник

Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком на его родине, в украинском Львове, пройдет в понедельник 23 ноября, в этот же день артиста похоронят на... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T20:56

2020-11-20T20:56

2020-11-20T20:57

культура

умер роман виктюк

театр романа виктюка

роман виктюк

гитис

москва

львов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585076549_0:0:3299:1856_1400x0_80_0_0_e7ea3b3bb329cc504ad2a199ffaab2fa.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком на его родине, в украинском Львове, пройдет в понедельник 23 ноября, в этот же день артиста похоронят на Лычаковском кладбище, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-атташе Театра Романа Виктюка.Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре в пятницу."Прощание с выдающимся режиссером, гением, маэстро Романом Виктюком во Львове, на его родине, пройдет 23 ноября. Церемония состоится в Первом театре (Первом Украинском театре для детей и юношества, в котором Виктюк начинал свой творческий путь – ред.) с 10.00 до 13.30 (с 11.00 до 14.30 мск), затем отпевание в церкви. В последний путь Роман Григорьевич отправится в 14.30 (15.30 мск), и в 15.00 (16.00 мск) состоятся похороны на Лычаковском кладбище", - сказано в сообщении.Она добавила, что тело Виктюка транспортируют во Львов в субботу.Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.

https://ria.ru/20201120/viktyuk-1585475549.html

москва

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер роман виктюк, театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, москва, львов