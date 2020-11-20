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https://ria.ru/20201120/proschanie-1585609203.html
Прощание с Романом Виктюком во Львове пройдет в понедельник
Прощание с Романом Виктюком во Львове пройдет в понедельник
Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком на его родине, в украинском Львове, пройдет в понедельник 23 ноября, в этот же день артиста похоронят на... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T20:56
2020-11-20T20:57
культура
умер роман виктюк
театр романа виктюка
роман виктюк
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком на его родине, в украинском Львове, пройдет в понедельник 23 ноября, в этот же день артиста похоронят на Лычаковском кладбище, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-атташе Театра Романа Виктюка.Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре в пятницу."Прощание с выдающимся режиссером, гением, маэстро Романом Виктюком во Львове, на его родине, пройдет 23 ноября. Церемония состоится в Первом театре (Первом Украинском театре для детей и юношества, в котором Виктюк начинал свой творческий путь – ред.) с 10.00 до 13.30 (с 11.00 до 14.30 мск), затем отпевание в церкви. В последний путь Роман Григорьевич отправится в 14.30 (15.30 мск), и в 15.00 (16.00 мск) состоятся похороны на Лычаковском кладбище", - сказано в сообщении.Она добавила, что тело Виктюка транспортируют во Львов в субботу.Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
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умер роман виктюк, театр романа виктюка, роман виктюк, гитис, москва, львов

Прощание с Романом Виктюком во Львове пройдет в понедельник

20:56 20.11.2020 (обновлено: 20:57 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель московского Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк
Художественный руководитель московского Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком на его родине, в украинском Львове, пройдет в понедельник 23 ноября, в этот же день артиста похоронят на Лычаковском кладбище, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-атташе Театра Романа Виктюка.
Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре в пятницу.
"Прощание с выдающимся режиссером, гением, маэстро Романом Виктюком во Львове, на его родине, пройдет 23 ноября. Церемония состоится в Первом театре (Первом Украинском театре для детей и юношества, в котором Виктюк начинал свой творческий путь – ред.) с 10.00 до 13.30 (с 11.00 до 14.30 мск), затем отпевание в церкви. В последний путь Роман Григорьевич отправится в 14.30 (15.30 мск), и в 15.00 (16.00 мск) состоятся похороны на Лычаковском кладбище", - сказано в сообщении.
Она добавила, что тело Виктюка транспортируют во Львов в субботу.
Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.
Под крики Браво: в Москве простились с Романом Виктюком - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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В Москве началась церемония прощания с Романом Виктюком
 
КультураУмер Роман ВиктюкТеатр Романа ВиктюкаРоман ВиктюкГИТИСМоскваЛьвов
 
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