Прощание с Романом Виктюком во Львове пройдет в понедельник
20:56 20.11.2020 (обновлено: 20:57 20.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель московского Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прощание с театральным режиссером Романом Виктюком на его родине, в украинском Львове, пройдет в понедельник 23 ноября, в этот же день артиста похоронят на Лычаковском кладбище, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-атташе Театра Романа Виктюка.
Театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре в пятницу.
"Прощание с выдающимся режиссером, гением, маэстро Романом Виктюком во Львове, на его родине, пройдет 23 ноября. Церемония состоится в Первом театре (Первом Украинском театре для детей и юношества, в котором Виктюк начинал свой творческий путь – ред.) с 10.00 до 13.30 (с 11.00 до 14.30 мск), затем отпевание в церкви. В последний путь Роман Григорьевич отправится в 14.30 (15.30 мск), и в 15.00 (16.00 мск) состоятся похороны на Лычаковском кладбище", - сказано в сообщении.
Она добавила, что тело Виктюка транспортируют во Львов в субботу.
Виктюк - театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста РФ.