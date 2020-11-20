https://ria.ru/20201120/primore-1585501071.html

В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье

В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье

Быстро восстановить энергоснабжение потребителей в Приморье не получится - много повреждений в труднодоступных местах, но план восстановления составлен, сообщил РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:01

2020-11-20T13:01

2020-11-20T13:01

евгений грабчак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

приморский край

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Быстро восстановить энергоснабжение потребителей в Приморье не получится - много повреждений в труднодоступных местах, но план восстановления составлен, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света.По словам замминистра, основная сложность состоит в том, что слишком много повреждений в сетях, из-за наледи линии электропередачи не выдерживают вес, опоры ЛЭП падают, и "как правило, эти повреждения в труднодоступных местах"."К сожалению, быстро нам восстановить электроснабжение не удастся с учетом масштаба повреждений. Я думаю, что несколько дней это все будет происходить еще", - сказал Грабчак, уточнив, что за электроснабжением социально значимых объектов установлен особый контроль.

https://ria.ru/20201120/primore-1585489379.html

приморский край

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евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), приморский край, происшествия