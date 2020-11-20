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В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье
В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье
Быстро восстановить энергоснабжение потребителей в Приморье не получится - много повреждений в труднодоступных местах, но план восстановления составлен, сообщил РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:01
2020-11-20T13:01
2020-11-20T13:01
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Быстро восстановить энергоснабжение потребителей в Приморье не получится - много повреждений в труднодоступных местах, но план восстановления составлен, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света.По словам замминистра, основная сложность состоит в том, что слишком много повреждений в сетях, из-за наледи линии электропередачи не выдерживают вес, опоры ЛЭП падают, и "как правило, эти повреждения в труднодоступных местах"."К сожалению, быстро нам восстановить электроснабжение не удастся с учетом масштаба повреждений. Я думаю, что несколько дней это все будет происходить еще", - сказал Грабчак, уточнив, что за электроснабжением социально значимых объектов установлен особый контроль.
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евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), приморский край, происшествия
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Быстро восстановить энергоснабжение потребителей в Приморье не получится - много повреждений в труднодоступных местах, но план восстановления составлен, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак
.
"Составлен детализированный план, согласованный совместно с региональными властями, по восстановлению", - сказал Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".
В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света.
По словам замминистра, основная сложность состоит в том, что слишком много повреждений в сетях, из-за наледи линии электропередачи не выдерживают вес, опоры ЛЭП падают, и "как правило, эти повреждения в труднодоступных местах".
"К сожалению, быстро нам восстановить электроснабжение не удастся с учетом масштаба повреждений. Я думаю, что несколько дней это все будет происходить еще", - сказал Грабчак, уточнив, что за электроснабжением социально значимых объектов установлен особый контроль.