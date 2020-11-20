Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/primore-1585501071.html
В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье
В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье
Быстро восстановить энергоснабжение потребителей в Приморье не получится - много повреждений в труднодоступных местах, но план восстановления составлен, сообщил РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:01
2020-11-20T13:01
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585342227_0:188:3072:1915_1400x0_80_0_0_a8dcd1301fbaa3123a7836e37addf286.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Быстро восстановить энергоснабжение потребителей в Приморье не получится - много повреждений в труднодоступных местах, но план восстановления составлен, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света.По словам замминистра, основная сложность состоит в том, что слишком много повреждений в сетях, из-за наледи линии электропередачи не выдерживают вес, опоры ЛЭП падают, и "как правило, эти повреждения в труднодоступных местах"."К сожалению, быстро нам восстановить электроснабжение не удастся с учетом масштаба повреждений. Я думаю, что несколько дней это все будет происходить еще", - сказал Грабчак, уточнив, что за электроснабжением социально значимых объектов установлен особый контроль.
https://ria.ru/20201120/primore-1585489379.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585342227_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_a96caee5c257192c7767d5a7ac062539.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), приморский край, происшествия

В Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Приморье

13:01 20.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя во Владивостоке
Последствия ледяного дождя во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Быстро восстановить энергоснабжение потребителей в Приморье не получится - много повреждений в труднодоступных местах, но план восстановления составлен, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
"Составлен детализированный план, согласованный совместно с региональными властями, по восстановлению", - сказал Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".
В Приморье, где с ночи четверга идет снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света.
По словам замминистра, основная сложность состоит в том, что слишком много повреждений в сетях, из-за наледи линии электропередачи не выдерживают вес, опоры ЛЭП падают, и "как правило, эти повреждения в труднодоступных местах".
"К сожалению, быстро нам восстановить электроснабжение не удастся с учетом масштаба повреждений. Я думаю, что несколько дней это все будет происходить еще", - сказал Грабчак, уточнив, что за электроснабжением социально значимых объектов установлен особый контроль.
Последствия ледяного дождя во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:09
Приморцы из-за циклона запасаются хлебом и заряжают телефоны в машинах
 
Евгений ГрабчакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Приморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния