https://ria.ru/20201120/primore-1585458540.html

В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона

В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона

Власти Приморья ввели режим ЧС регионального уровня из-за снежного циклона, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:37

2020-11-20T09:37

2020-11-20T10:57

владивосток

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585341223_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_68f85c47c1f9388d5fd5b16e7109d112.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Власти Приморья ввели режим ЧС регионального уровня из-за снежного циклона, сообщает правительство региона.Режим ЧС введен в связи с прохождением циклона – аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения. По информации властей, на данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов.Как сказал заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза, слова которого приводятся в сообщении, введение подобного режима необходимо для мобилизации всех ресурсов на борьбу со стихией."Это упрощает управление всеми силами и средствами разных уровней власти на территории Приморья. Второе – позволяет нам использовать средства краевого резервного фонда по ликвидации последствий ЧС, а также давать указания органам исполнительной власти для решения поставленных задач", – обозначил он.Власти Приморья предварительно оценивают ущерб от снежного циклона в 80 миллионов рублей, намерены обращаться за помощью на федеральный уровень, сообщает региональное правительство."Циклон принес много бед. Губернатор, краевой штаб работают в круглосуточном режиме. На сегодня мы оцениваем потребность в финансировании восстановительных работы в примерно 80 миллионов рублей. У нас есть эти деньги", - сказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина, чьи слова приводятся в сообщении.Она отметила, что для этого и существуют резервы. Но это только первоочередные расходы."Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью", – отметила Щербина.По её словам, привлекаются все силы, которые есть, в том числе в МЧС.В Приморье в течение двух суток не прекращались осадки в виде дождя со снегом. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет. Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/plita-1585321076.html

https://ria.ru/20201120/nepogoda-1585453041.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия