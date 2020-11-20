https://ria.ru/20201120/primore-1585458540.html
В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
Власти Приморья ввели режим ЧС регионального уровня из-за снежного циклона, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:37
2020-11-20T09:37
2020-11-20T10:57
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Власти Приморья ввели режим ЧС регионального уровня из-за снежного циклона, сообщает правительство региона.Режим ЧС введен в связи с прохождением циклона – аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения. По информации властей, на данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов.Как сказал заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза, слова которого приводятся в сообщении, введение подобного режима необходимо для мобилизации всех ресурсов на борьбу со стихией."Это упрощает управление всеми силами и средствами разных уровней власти на территории Приморья. Второе – позволяет нам использовать средства краевого резервного фонда по ликвидации последствий ЧС, а также давать указания органам исполнительной власти для решения поставленных задач", – обозначил он.Власти Приморья предварительно оценивают ущерб от снежного циклона в 80 миллионов рублей, намерены обращаться за помощью на федеральный уровень, сообщает региональное правительство."Циклон принес много бед. Губернатор, краевой штаб работают в круглосуточном режиме. На сегодня мы оцениваем потребность в финансировании восстановительных работы в примерно 80 миллионов рублей. У нас есть эти деньги", - сказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина, чьи слова приводятся в сообщении.Она отметила, что для этого и существуют резервы. Но это только первоочередные расходы."Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью", – отметила Щербина.По её словам, привлекаются все силы, которые есть, в том числе в МЧС.В Приморье в течение двух суток не прекращались осадки в виде дождя со снегом. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет. Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни.
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владивосток, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Власти Приморья ввели режим ЧС регионального уровня из-за снежного циклона, сообщает правительство региона.
"Ввести на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера и установить региональный уровень реагирования. Принять меры по обеспечению защиты населения и территорий от ЧС и организовать работы по ее ликвидации", - отмечают власти.
Режим ЧС введен в связи с прохождением циклона – аномальные осадки вызвали многочисленные аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения. По информации властей, на данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов.
Как сказал заместитель председателя правительства Приморского края Дмитрий Мариза, слова которого приводятся в сообщении, введение подобного режима необходимо для мобилизации всех ресурсов на борьбу со стихией.
"Это упрощает управление всеми силами и средствами разных уровней власти на территории Приморья. Второе – позволяет нам использовать средства краевого резервного фонда по ликвидации последствий ЧС, а также давать указания органам исполнительной власти для решения поставленных задач", – обозначил он.
Власти Приморья предварительно оценивают ущерб от снежного циклона в 80 миллионов рублей, намерены обращаться за помощью на федеральный уровень, сообщает региональное правительство.
"Циклон принес много бед. Губернатор, краевой штаб работают в круглосуточном режиме. На сегодня мы оцениваем потребность в финансировании восстановительных работы в примерно 80 миллионов рублей. У нас есть эти деньги", - сказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина, чьи слова приводятся в сообщении.
Она отметила, что для этого и существуют резервы. Но это только первоочередные расходы.
"Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью", – отметила Щербина.
По её словам, привлекаются все силы, которые есть, в том числе в МЧС.
"Разворачиваем полевые кухни. Сейчас речь идет о привлечении дополнительно уже 200 человек – это люди, которые в основное время работают на других участках, например, в лесном хозяйстве", – сообщила Щербина.
В Приморье в течение двух суток не прекращались осадки в виде дождя со снегом. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет. Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни.