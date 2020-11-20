Одаренные школьники Кубани получат премию администрации края
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Семьдесят одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края в размере 20 тысяч рублей, сообщает администрация региона.
"Всего в министерство образования, науки и молодежной политики поступили заявки от 204 учащихся из 40 муниципалитетов. Семьдесят детей по итогам конкурсного отбора будут награждены ежегодной премией администрации Краснодарского края в размере 20 тысяч рублей. Из них 27 школьников учатся в Краснодаре, 14 – в Новороссийске. Четыре ребенка живут в Сочи, столько же – в Армавире", - говорится в сообщении.
Кроме того, трое учащихся представляют Тихорецкий район, по два – Анапу, Ейский, Красноармейский и Тимашевский районы. По одному победителю в Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Динском, Кореновском, Кущевском, Лабинском, Ленинградском и Темрюкском районах.
Отмечается также, что при составлении рейтингового списка учитывались результаты участия школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также в других мероприятиях за 2019-2020 учебный год.
В ведомстве добавили, что претендовать на ежегодную премию могут ученики 1-11 классов.