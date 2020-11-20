https://ria.ru/20201120/premiya-1585620954.html

Одаренные школьники Кубани получат премию администрации края

Одаренные школьники Кубани получат премию администрации края

Семьдесят одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края в размере 20 тысяч рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:52

2020-11-20T22:52

2020-11-20T22:52

краснодарский край

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анапа

краснодарский край

темрюкский район

общество

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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Семьдесят одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края в размере 20 тысяч рублей, сообщает администрация региона.Кроме того, трое учащихся представляют Тихорецкий район, по два – Анапу, Ейский, Красноармейский и Тимашевский районы. По одному победителю в Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Динском, Кореновском, Кущевском, Лабинском, Ленинградском и Темрюкском районах.Отмечается также, что при составлении рейтингового списка учитывались результаты участия школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также в других мероприятиях за 2019-2020 учебный год.В ведомстве добавили, что претендовать на ежегодную премию могут ученики 1-11 классов.

https://ria.ru/20201120/kuban-1585460000.html

https://ria.ru/20201119/kuban-1585414740.html

россия

анапа

краснодарский край

темрюкский район

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россия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, общество