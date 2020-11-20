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Краснодарский край
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Одаренные школьники Кубани получат премию администрации края
Одаренные школьники Кубани получат премию администрации края
Семьдесят одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края в размере 20 тысяч рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T22:52
2020-11-20T22:52
краснодарский край
россия
анапа
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темрюкский район
общество
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Семьдесят одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края в размере 20 тысяч рублей, сообщает администрация региона.Кроме того, трое учащихся представляют Тихорецкий район, по два – Анапу, Ейский, Красноармейский и Тимашевский районы. По одному победителю в Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Динском, Кореновском, Кущевском, Лабинском, Ленинградском и Темрюкском районах.Отмечается также, что при составлении рейтингового списка учитывались результаты участия школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также в других мероприятиях за 2019-2020 учебный год.В ведомстве добавили, что претендовать на ежегодную премию могут ученики 1-11 классов.
https://ria.ru/20201120/kuban-1585460000.html
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россия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, общество

Одаренные школьники Кубани получат премию администрации края

22:52 20.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Семьдесят одаренных школьников получат премию администрации Краснодарского края в размере 20 тысяч рублей, сообщает администрация региона.

"Всего в министерство образования, науки и молодежной политики поступили заявки от 204 учащихся из 40 муниципалитетов. Семьдесят детей по итогам конкурсного отбора будут награждены ежегодной премией администрации Краснодарского края в размере 20 тысяч рублей. Из них 27 школьников учатся в Краснодаре, 14 – в Новороссийске. Четыре ребенка живут в Сочи, столько же – в Армавире", - говорится в сообщении.

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Кроме того, трое учащихся представляют Тихорецкий район, по два – Анапу, Ейский, Красноармейский и Тимашевский районы. По одному победителю в Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Динском, Кореновском, Кущевском, Лабинском, Ленинградском и Темрюкском районах.
Отмечается также, что при составлении рейтингового списка учитывались результаты участия школьников в международных и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также в других мероприятиях за 2019-2020 учебный год.
В ведомстве добавили, что претендовать на ежегодную премию могут ученики 1-11 классов.
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