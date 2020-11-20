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Лукашенко объяснил, почему не дает России выкупить предприятия
Лукашенко объяснил, почему не дает России выкупить предприятия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не соглашается на приватизацию Россией крупных промышленных предприятий республики, чтобы они не стали... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T20:22
2020-11-20T20:22
россия
ростсельмаш
александр лукашенко
белоруссия
минский автомобильный завод
в мире
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не соглашается на приватизацию Россией крупных промышленных предприятий республики, чтобы они не стали чьим-то "придатком".В пятницу Лукашенко посетил белорусское предприятие "Гомсельмаш", отрывок его выступления показал телеканал СТВ."Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию… Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы (ОАО "Гомсельмаш" - ред.) стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. Точно так с МАЗ, точно так с МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – ред.) - они хотят. Точно так же с космическим производством… Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика", - сказал Лукашенко.Как отметил белорусский лидер, "платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим". "Если дадите деньги, то мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим, как в Казахстане", - добавил глава государства.Ранее Лукашенко заявлял, что выступает против повальной распродажи в стране государственных предприятий, которые создавались предыдущими поколениями, и предлагал их работникам попробовать сначала "самим поработать" без продажи госсобственности стратегическим инвесторам. Также президент отмечал, что в республике не будет приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы".
https://ria.ru/20201120/simvolika-1585540633.html
https://ria.ru/20201118/lukashenko-1585067190.html
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россия, ростсельмаш, александр лукашенко, белоруссия, минский автомобильный завод, в мире

Лукашенко объяснил, почему не дает России выкупить предприятия

20:22 20.11.2020
 
© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© REUTERS / BelTA / Nikolai Petrov
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не соглашается на приватизацию Россией крупных промышленных предприятий республики, чтобы они не стали чьим-то "придатком".
В пятницу Лукашенко посетил белорусское предприятие "Гомсельмаш", отрывок его выступления показал телеканал СТВ.
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"Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию… Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы (ОАО "Гомсельмаш" - ред.) стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. Точно так с МАЗ, точно так с МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – ред.) - они хотят. Точно так же с космическим производством… Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика", - сказал Лукашенко.
Как отметил белорусский лидер, "платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим". "Если дадите деньги, то мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим, как в Казахстане", - добавил глава государства.
Ранее Лукашенко заявлял, что выступает против повальной распродажи в стране государственных предприятий, которые создавались предыдущими поколениями, и предлагал их работникам попробовать сначала "самим поработать" без продажи госсобственности стратегическим инвесторам. Также президент отмечал, что в республике не будет приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы".
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