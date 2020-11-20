Лукашенко объяснил, почему не дает России выкупить предприятия
© REUTERS / BelTA / Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 27 октября 2020
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не соглашается на приватизацию Россией крупных промышленных предприятий республики, чтобы они не стали чьим-то "придатком".
В пятницу Лукашенко посетил белорусское предприятие "Гомсельмаш", отрывок его выступления показал телеканал СТВ.
"Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию… Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы (ОАО "Гомсельмаш" - ред.) стали бы придатком "Ростсельмаша". А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. Точно так с МАЗ, точно так с МЗКТ (Минский завод колесных тягачей – ред.) - они хотят. Точно так же с космическим производством… Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика", - сказал Лукашенко.
Как отметил белорусский лидер, "платите деньги, а мы потом будем смотреть, что мы от этой приватизации получим". "Если дадите деньги, то мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим, как в Казахстане", - добавил глава государства.
Ранее Лукашенко заявлял, что выступает против повальной распродажи в стране государственных предприятий, которые создавались предыдущими поколениями, и предлагал их работникам попробовать сначала "самим поработать" без продажи госсобственности стратегическим инвесторам. Также президент отмечал, что в республике не будет приватизации в угоду "шарлатанам из-за границы".