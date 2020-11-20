В Германии предложили США отказаться от санкций по "Северному потоку — 2"
16:15 20.11.2020 (обновлено: 17:18 20.11.2020)
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
БЕРЛИН, 20 ноя — РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку — 2", пишет Handelsblatt.
Как отмечает СМИ, представители немецкого бизнеса с обеспокоенностью узнали, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта газопровода и призывают Вашингтон "воздержаться от экономических штрафов".
"С победой на выборах Джо Байдена в Германии и в экономике Германии возлагаются большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства", — говорится в тексте письма, которое цитирует издание.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в возведении объекта. В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не завершен.