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В Кремле прокомментировали конфликт из-за портретов Путина и Пушкина
В Кремле прокомментировали конфликт из-за портретов Путина и Пушкина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт петербургских муниципальных депутатов с администрацией местного совета из-за портретов... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:17
2020-11-20T14:50
александр пушкин
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт петербургских муниципальных депутатов с администрацией местного совета из-за портретов Александра Пушкина и Владимира Путина, заявил, что вряд ли можно позитивно оценивать то, что кто-то порвал фото президента, а также посоветовал разместить в здании совета портреты обоих - "и успокоиться на этом".В четверг Znak.com со ссылкой на муниципальных депутатов Никиту Юферева и Диану Серую сообщил, что в Санкт-Петербурге в здание совета муниципального образования "Смольнинское" приехали сотрудники полиции после жалобы сотрудницы местной администрации на порванный "портрет главнокомандующего". По информации издания, полиция проводит проверку по этому факту. Сами депутаты пояснили суть конфликта: они хотят, чтобы в совете висел портрет поэта Александра Пушкина, но, когда они покидают зал заседаний, сотрудники администрации вешают на это место портрет Путина. Обнаружив в очередной раз пропажу портрета Пушкина, депутат Юферев, как он сам написал в объяснении, порвал "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина", потому что "был зол"."Разумеется, вряд ли мы можем как-то, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина. Все-таки это наш президент и, наверное, это плохо - так себя вести и так поступать", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с порванным портретом Путина.При этом он подчеркнул, что нет никаких принципов или норм, регламентирующих то, что в госучреждениях должны висеть портреты президента РФ.На вопрос о том, стоит ли на фоне таких инцидентов вообще отказаться от традиции размещать портреты Путина и выпустить отдельные разъяснения на этот счет, Песков отметил: "Если это произошло в Санкт-Петербурге, это не значит что такие конфликты возникают; они не возникают, собственно, это первый конфликт такой". Он не считает, что требуются какие-то отдельные пояснения на этот счет: "Нет, не думаю".
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александр пушкин, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, общество

В Кремле прокомментировали конфликт из-за портретов Путина и Пушкина

13:17 20.11.2020 (обновлено: 14:50 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт петербургских муниципальных депутатов с администрацией местного совета из-за портретов Александра Пушкина и Владимира Путина, заявил, что вряд ли можно позитивно оценивать то, что кто-то порвал фото президента, а также посоветовал разместить в здании совета портреты обоих - "и успокоиться на этом".
В четверг Znak.com со ссылкой на муниципальных депутатов Никиту Юферева и Диану Серую сообщил, что в Санкт-Петербурге в здание совета муниципального образования "Смольнинское" приехали сотрудники полиции после жалобы сотрудницы местной администрации на порванный "портрет главнокомандующего". По информации издания, полиция проводит проверку по этому факту. Сами депутаты пояснили суть конфликта: они хотят, чтобы в совете висел портрет поэта Александра Пушкина, но, когда они покидают зал заседаний, сотрудники администрации вешают на это место портрет Путина. Обнаружив в очередной раз пропажу портрета Пушкина, депутат Юферев, как он сам написал в объяснении, порвал "портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина", потому что "был зол".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:44
В Кремле заверили, что инструкций о размещении портретов Путина нет
"Разумеется, вряд ли мы можем как-то, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина. Все-таки это наш президент и, наверное, это плохо - так себя вести и так поступать", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с порванным портретом Путина.
При этом он подчеркнул, что нет никаких принципов или норм, регламентирующих то, что в госучреждениях должны висеть портреты президента РФ.
"Хочется только посоветовать им повесить и Путина, и Пушкина и успокоиться на этом. Столько важных вопросов, которыми надо заниматься, которые, наверное, поважнее будут. Хотелось бы порекомендовать это", - добавил представитель Кремля.
На вопрос о том, стоит ли на фоне таких инцидентов вообще отказаться от традиции размещать портреты Путина и выпустить отдельные разъяснения на этот счет, Песков отметил: "Если это произошло в Санкт-Петербурге, это не значит что такие конфликты возникают; они не возникают, собственно, это первый конфликт такой". Он не считает, что требуются какие-то отдельные пояснения на этот счет: "Нет, не думаю".
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Александр ПушкинДмитрий ПесковВладимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
 
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