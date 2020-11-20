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Минфин направил в регионы финансовую помощь из-за пандемии
Минфин направил в регионы финансовую помощь из-за пандемии
Минфин РФ перечислил 39 российским регионам и Байконуру финансовую поддержку на общую сумму 80 миллиардов рублей для компенсации снижения их доходов в связи с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:12
2020-11-20T17:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минфин РФ перечислил 39 российским регионам и Байконуру финансовую поддержку на общую сумму 80 миллиардов рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией, говорится в сообщении министерства.В среду президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову на ближайшие полтора месяца взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов, чтобы они смогли обеспечить все социальные обязательства и выплаты. Он также сообщил, что на текущей неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, будет доведено 80 миллиардов рублей."В соответствии с поручением президента РФ Минфин России перечислил регионам дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам, а также городу Байконур для обеспечения выполнения ими социальных обязательств", - говорится в сообщении Минфина.Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов."Финансовую помощь получат субъекты с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 1,5. Это позволит оказать поддержку наиболее пострадавшим регионам", - указывает министерство.Отмечается, что подходы к распределению дотаций были одобрены на заседании правительства. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин направил в регионы финансовую помощь из-за пандемии

17:12 20.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минфин РФ перечислил 39 российским регионам и Байконуру финансовую поддержку на общую сумму 80 миллиардов рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией, говорится в сообщении министерства.
В среду президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову на ближайшие полтора месяца взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов, чтобы они смогли обеспечить все социальные обязательства и выплаты. Он также сообщил, что на текущей неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, будет доведено 80 миллиардов рублей.
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"В соответствии с поручением президента РФ Минфин России перечислил регионам дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам, а также городу Байконур для обеспечения выполнения ими социальных обязательств", - говорится в сообщении Минфина.
Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.
"Финансовую помощь получат субъекты с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 1,5. Это позволит оказать поддержку наиболее пострадавшим регионам", - указывает министерство.
Отмечается, что подходы к распределению дотаций были одобрены на заседании правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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