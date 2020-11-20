Минфин направил в регионы финансовую помощь из-за пандемии
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минфин РФ перечислил 39 российским регионам и Байконуру финансовую поддержку на общую сумму 80 миллиардов рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией, говорится в сообщении министерства.
В среду президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову на ближайшие полтора месяца взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов, чтобы они смогли обеспечить все социальные обязательства и выплаты. Он также сообщил, что на текущей неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, будет доведено 80 миллиардов рублей.
"В соответствии с поручением президента РФ Минфин России перечислил регионам дотации в объеме 80 млрд рублей для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам, а также городу Байконур для обеспечения выполнения ими социальных обязательств", - говорится в сообщении Минфина.
Финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.
"Финансовую помощь получат субъекты с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 1,5. Это позволит оказать поддержку наиболее пострадавшим регионам", - указывает министерство.
Отмечается, что подходы к распределению дотаций были одобрены на заседании правительства.
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