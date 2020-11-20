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В Польше начало работу командование пятого корпуса армии США
В Польше начало работу командование пятого корпуса армии США
Командование пятого корпуса армии США начало работу в Польше в рамках усиления польско-американского военного сотрудничества. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:15
2020-11-20T15:15
джорджетт мосбахер (посол сша в польше)
польша
сша
познань
в мире
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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Командование пятого корпуса армии США начало работу в Польше в рамках усиления польско-американского военного сотрудничества.В пятницу в Познани состоялась торжественная церемония начала деятельности командования. На ней присутствовали министр национальной обороны Польши и посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер."Наши совместные польско-американские действия служат безопасности стран НАТО, а также всем странам свободного мира", - заявил Блащак, открывая торжественную церемонию, которую транслировало Польское телевидение.Он уверен, что польско-американское военное сотрудничество "является наилучшей гарантией безопасности и стабильности". "Наша активность в рамках Североатлантического союза необычайно существенна для усиления безопасности на восточном фланге НАТО", - добавил министр.Соглашение между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие в республике, было подписано в Варшаве в конце августа текущего года. Документ является продолжением декларации президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа об усилении присутствия американской армии в Польше, подписанной в прошлом году в Вашингтоне. Она предусматривает, в частности, увеличение на одну тысячу численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса сухопутных войск США.Согласно договору, в польской Познани на стационарной основе уже в ноябре начнет базироваться командование пятого корпуса армии США – это командная структура в составе войск США в Европе. В Познани будут находиться около 200 американских военных. Их задачей будет создание потенциальной возможности для переброски крупных частей армии США в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.В рамках соглашения Польша, в свою очередь, обязалась создать инфраструктуру, способную принять не менее 20 тысяч солдат, в частности, базу беспилотных летательных аппаратов.В настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских солдат.
https://ria.ru/20200817/1575910211.html
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джорджетт мосбахер (посол сша в польше), польша, сша, познань, в мире

В Польше начало работу командование пятого корпуса армии США

15:15 20.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Командование пятого корпуса армии США начало работу в Польше в рамках усиления польско-американского военного сотрудничества.
В пятницу в Познани состоялась торжественная церемония начала деятельности командования. На ней присутствовали министр национальной обороны Польши и посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер.
"Наши совместные польско-американские действия служат безопасности стран НАТО, а также всем странам свободного мира", - заявил Блащак, открывая торжественную церемонию, которую транслировало Польское телевидение.
Он уверен, что польско-американское военное сотрудничество "является наилучшей гарантией безопасности и стабильности". "Наша активность в рамках Североатлантического союза необычайно существенна для усиления безопасности на восточном фланге НАТО", - добавил министр.
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
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В МИД указали на опасные последствия наращивания войск США в Польше
Соглашение между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие в республике, было подписано в Варшаве в конце августа текущего года. Документ является продолжением декларации президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа об усилении присутствия американской армии в Польше, подписанной в прошлом году в Вашингтоне. Она предусматривает, в частности, увеличение на одну тысячу численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса сухопутных войск США.
Согласно договору, в польской Познани на стационарной основе уже в ноябре начнет базироваться командование пятого корпуса армии США – это командная структура в составе войск США в Европе. В Познани будут находиться около 200 американских военных. Их задачей будет создание потенциальной возможности для переброски крупных частей армии США в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.
В рамках соглашения Польша, в свою очередь, обязалась создать инфраструктуру, способную принять не менее 20 тысяч солдат, в частности, базу беспилотных летательных аппаратов.
В настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских солдат.
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