https://ria.ru/20201120/polsha-1585535416.html

В Польше начало работу командование пятого корпуса армии США

В Польше начало работу командование пятого корпуса армии США

Командование пятого корпуса армии США начало работу в Польше в рамках усиления польско-американского военного сотрудничества. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:15

2020-11-20T15:15

2020-11-20T15:15

джорджетт мосбахер (посол сша в польше)

польша

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познань

в мире

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ВАРШАВА, 20 ноя – РИА Новости. Командование пятого корпуса армии США начало работу в Польше в рамках усиления польско-американского военного сотрудничества.В пятницу в Познани состоялась торжественная церемония начала деятельности командования. На ней присутствовали министр национальной обороны Польши и посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер."Наши совместные польско-американские действия служат безопасности стран НАТО, а также всем странам свободного мира", - заявил Блащак, открывая торжественную церемонию, которую транслировало Польское телевидение.Он уверен, что польско-американское военное сотрудничество "является наилучшей гарантией безопасности и стабильности". "Наша активность в рамках Североатлантического союза необычайно существенна для усиления безопасности на восточном фланге НАТО", - добавил министр.Соглашение между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие в республике, было подписано в Варшаве в конце августа текущего года. Документ является продолжением декларации президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа об усилении присутствия американской армии в Польше, подписанной в прошлом году в Вашингтоне. Она предусматривает, в частности, увеличение на одну тысячу численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса сухопутных войск США.Согласно договору, в польской Познани на стационарной основе уже в ноябре начнет базироваться командование пятого корпуса армии США – это командная структура в составе войск США в Европе. В Познани будут находиться около 200 американских военных. Их задачей будет создание потенциальной возможности для переброски крупных частей армии США в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.В рамках соглашения Польша, в свою очередь, обязалась создать инфраструктуру, способную принять не менее 20 тысяч солдат, в частности, базу беспилотных летательных аппаратов.В настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских солдат.

https://ria.ru/20200817/1575910211.html

https://ria.ru/20200804/1575330994.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джорджетт мосбахер (посол сша в польше), польша, сша, познань, в мире