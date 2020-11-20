В Польше начало работу командование пятого корпуса армии США
В пятницу в Познани состоялась торжественная церемония начала деятельности командования. На ней присутствовали министр национальной обороны Польши и посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер.
"Наши совместные польско-американские действия служат безопасности стран НАТО, а также всем странам свободного мира", - заявил Блащак, открывая торжественную церемонию, которую транслировало Польское телевидение.
Он уверен, что польско-американское военное сотрудничество "является наилучшей гарантией безопасности и стабильности". "Наша активность в рамках Североатлантического союза необычайно существенна для усиления безопасности на восточном фланге НАТО", - добавил министр.
17 августа, 19:39В МИД указали на опасные последствия наращивания войск США в Польше
Соглашение между США и Польшей об усиленном военном сотрудничестве, увеличивающем американское военное присутствие в республике, было подписано в Варшаве в конце августа текущего года. Документ является продолжением декларации президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа об усилении присутствия американской армии в Польше, подписанной в прошлом году в Вашингтоне. Она предусматривает, в частности, увеличение на одну тысячу численности американского военного контингента в Польше, перебазирование в республику командования пятого корпуса сухопутных войск США.
Согласно договору, в польской Познани на стационарной основе уже в ноябре начнет базироваться командование пятого корпуса армии США – это командная структура в составе войск США в Европе. В Познани будут находиться около 200 американских военных. Их задачей будет создание потенциальной возможности для переброски крупных частей армии США в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.
В рамках соглашения Польша, в свою очередь, обязалась создать инфраструктуру, способную принять не менее 20 тысяч солдат, в частности, базу беспилотных летательных аппаратов.
В настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских солдат.