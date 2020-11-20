https://ria.ru/20201120/pokhititel-1585488425.html

Похититель мальчика из Владимирской области рассказал, где держал ребенка

Похититель мальчика из Владимирской области рассказал, где держал ребенка

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео освобождения ребенка из двухмесячного плена во Владимирской области. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:03

2020-11-20T12:03

2020-11-20T13:42

следственный комитет россии (ск рф)

владимирская область

камешковский район

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео освобождения ребенка из двухмесячного плена во Владимирской области.На записи мужчина, которого задержали по подозрению в похищении ребенка, рассказывает, что мальчик находился в подвале и играл на ноутбуке.Семилетний мальчик пропал в поселке Горки Камешковского района 28 сентября: он вышел из автобуса, на котором возвращался из школы, но дома не появился. В поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры, но найти ребенка удалось лишь почти два месяца спустя.По подозрению в похищении задержали 26-летнего жителя деревни Макариха, которая находится в том же районе. По версии следствия, он держал ребенка у себя дома.Мальчика передали родителям. По словам регионального детского омбудсмена Геннадия Прохорычева, он чувствует себя нормально.

https://ria.ru/20201120/rebenok-1585477628.html

владимирская область

камешковский район

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Кадры задержания мужчины, похитившего ребенка во Владимирской области По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России. 2020-11-20T12:03 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, камешковский район, происшествия