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Похититель мальчика из Владимирской области рассказал, где держал ребенка
Похититель мальчика из Владимирской области рассказал, где держал ребенка
Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео освобождения ребенка из двухмесячного плена во Владимирской области. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:03
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следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
камешковский район
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео освобождения ребенка из двухмесячного плена во Владимирской области.На записи мужчина, которого задержали по подозрению в похищении ребенка, рассказывает, что мальчик находился в подвале и играл на ноутбуке.Семилетний мальчик пропал в поселке Горки Камешковского района 28 сентября: он вышел из автобуса, на котором возвращался из школы, но дома не появился. В поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры, но найти ребенка удалось лишь почти два месяца спустя.По подозрению в похищении задержали 26-летнего жителя деревни Макариха, которая находится в том же районе. По версии следствия, он держал ребенка у себя дома.Мальчика передали родителям. По словам регионального детского омбудсмена Геннадия Прохорычева, он чувствует себя нормально.
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владимирская область
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Кадры задержания мужчины, похитившего ребенка во Владимирской области
По данным следствия, 28 сентября 2020 года мужчина 1994 года рождения на автомобиле прибыл в деревню Горки. Увидев около пруда мальчика, он остановился и начал с ним беседу, после чего насильно посадил ребёнка в автомобиль и отвёз его в деревню Макариху, где и удерживал малолетнего до освобождения. В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России.
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следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, камешковский район, происшествия

Похититель мальчика из Владимирской области рассказал, где держал ребенка

12:03 20.11.2020 (обновлено: 13:42 20.11.2020)
 
© СК РФЗадержанный по подозрению в удержании ребенка во Владимирской области. Кадр видео
Задержанный по подозрению в удержании ребенка во Владимирской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео освобождения ребенка из двухмесячного плена во Владимирской области.
На записи мужчина, которого задержали по подозрению в похищении ребенка, рассказывает, что мальчик находился в подвале и играл на ноутбуке.
Семилетний мальчик пропал в поселке Горки Камешковского района 28 сентября: он вышел из автобуса, на котором возвращался из школы, но дома не появился. В поисках участвовали полицейские, военные, волонтеры, но найти ребенка удалось лишь почти два месяца спустя.
По подозрению в похищении задержали 26-летнего жителя деревни Макариха, которая находится в том же районе. По версии следствия, он держал ребенка у себя дома.
Мальчика передали родителям. По словам регионального детского омбудсмена Геннадия Прохорычева, он чувствует себя нормально.
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Следственный комитет России (СК РФ)Владимирская областьКамешковский районПроисшествия
 
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