Жителя Татарстана осудили на 14 лет за попытку подрыва железной дороги
КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Житель Татарстана приговорён к 14 годам за попытку подрыва железнодорожных путей в 2019 году, приговор вступил в законную силу, сообщает управление ФСБ по Татарстану.
"Житель Нижнекамска Шамшутдинов Р.Н., 1978 года рождения, под влиянием идеологии международной террористической организации "Исламское государство"* с 2018 года начал заниматься её пропагандой среди своих знакомых и пытаться вовлечь их в террористическую деятельность, в том числе с возможным выездом в Сирию. Одновременно он стал тренироваться в стрельбе из огнестрельного оружия, изучать применение взрывчатых и отравляющих веществ", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Шамсутдинов, по данным следствия, собирал сведения о сотрудниках ФСБ и МВД России с целью их возможного похищения, получения интересующей его информации и последующего убийства.
Как установлено, в июле 2019 года Шамшутдинов спланировал подрыв железнодорожных путей в Тукаевском районе республики, выбрал место и изготовил компоненты взрывного устройства, которые вместе с соучастником доставил к месту планируемого преступления. Непосредственно перед закладкой взрывного устройства под железнодорожные пути злоумышленник и его соучастник были задержаны сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Татарстану.
Решением Центрального окружного военного суда Шамшутдинов признан виновным и приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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