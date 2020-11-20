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Жителя Татарстана осудили на 14 лет за попытку подрыва железной дороги
Жителя Татарстана осудили на 14 лет за попытку подрыва железной дороги
Житель Татарстана приговорён к 14 годам за попытку подрыва железнодорожных путей в 2019 году, приговор вступил в законную силу, сообщает управление ФСБ по... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:20
2020-11-20T15:20
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
происшествия
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КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Житель Татарстана приговорён к 14 годам за попытку подрыва железнодорожных путей в 2019 году, приговор вступил в законную силу, сообщает управление ФСБ по Татарстану."Житель Нижнекамска Шамшутдинов Р.Н., 1978 года рождения, под влиянием идеологии международной террористической организации "Исламское государство"* с 2018 года начал заниматься её пропагандой среди своих знакомых и пытаться вовлечь их в террористическую деятельность, в том числе с возможным выездом в Сирию. Одновременно он стал тренироваться в стрельбе из огнестрельного оружия, изучать применение взрывчатых и отравляющих веществ", - говорится в сообщении.Кроме того, Шамсутдинов, по данным следствия, собирал сведения о сотрудниках ФСБ и МВД России с целью их возможного похищения, получения интересующей его информации и последующего убийства.Как установлено, в июле 2019 года Шамшутдинов спланировал подрыв железнодорожных путей в Тукаевском районе республики, выбрал место и изготовил компоненты взрывного устройства, которые вместе с соучастником доставил к месту планируемого преступления. Непосредственно перед закладкой взрывного устройства под железнодорожные пути злоумышленник и его соучастник были задержаны сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Татарстану.Решением Центрального окружного военного суда Шамшутдинов признан виновным и приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.Приговор вступил в законную силу.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201116/zaklyuchennye-1584795623.html
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республика татарстан (татарстан)
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан), нижнекамск, происшествия

Жителя Татарстана осудили на 14 лет за попытку подрыва железной дороги

15:20 20.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Житель Татарстана приговорён к 14 годам за попытку подрыва железнодорожных путей в 2019 году, приговор вступил в законную силу, сообщает управление ФСБ по Татарстану.
"Житель Нижнекамска Шамшутдинов Р.Н., 1978 года рождения, под влиянием идеологии международной террористической организации "Исламское государство"* с 2018 года начал заниматься её пропагандой среди своих знакомых и пытаться вовлечь их в террористическую деятельность, в том числе с возможным выездом в Сирию. Одновременно он стал тренироваться в стрельбе из огнестрельного оружия, изучать применение взрывчатых и отравляющих веществ", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Шамсутдинов, по данным следствия, собирал сведения о сотрудниках ФСБ и МВД России с целью их возможного похищения, получения интересующей его информации и последующего убийства.
Как установлено, в июле 2019 года Шамшутдинов спланировал подрыв железнодорожных путей в Тукаевском районе республики, выбрал место и изготовил компоненты взрывного устройства, которые вместе с соучастником доставил к месту планируемого преступления. Непосредственно перед закладкой взрывного устройства под железнодорожные пути злоумышленник и его соучастник были задержаны сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Татарстану.
Решением Центрального окружного военного суда Шамшутдинов признан виновным и приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, оставшегося срока – в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Татарстан (Татарстан)НижнекамскПроисшествия
 
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