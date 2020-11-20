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В России запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей
В России запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей
Правительство до конца года запустит пилотный проект по определению нуждающихся семей и оказанию им адресной поддержки, сообщил премьер Михаил Мишустин на... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:06
2020-11-20T14:45
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
нижегородская область
республика татарстан (татарстан)
россия
михаил мишустин
общество
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ДУБНА, 20 ноя — РИА Новости. Правительство до конца года запустит пилотный проект по определению нуждающихся семей и оказанию им адресной поддержки, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании по социальной сфере.Он отметил, что кабмин уже давно работал по этому вопросу и все обсудил, но пандемия внесла свои коррективы.Определять нуждающиеся семьи будут на основе данных государственных информационных систем.Сначала проект заработает в Нижегородской области и в Татарстане. Отвечать за это будут Федеральная налоговая служба, Министерство труда, Минэкономразвития, Министерство финансов, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.Премьер поручил ведомствам координировать свои действия, чтобы затем оценить возможность расширения программы на остальные регионы."У ФНС есть для этого хорошая база и опыт, есть возможность создавать реестр населения со всеми информационными ресурсами, сопутствующими этой задаче", — добавил он.Реализовать проект планируют в три этапа.На завершающем этапе все сведения предстоит проанализировать и выработать предложения по оценке нуждаемости и созданию системы адресной поддержки, заключил Мишустин.
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нижегородская область
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федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), нижегородская область, республика татарстан (татарстан), россия, михаил мишустин, общество

В России запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей

14:06 20.11.2020 (обновлено: 14:45 20.11.2020)
 
© Fotolia / Ocskay MarkМама с ребенком на прогулке
Мама с ребенком на прогулке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Fotolia / Ocskay Mark
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ДУБНА, 20 ноя — РИА Новости. Правительство до конца года запустит пилотный проект по определению нуждающихся семей и оказанию им адресной поддержки, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании по социальной сфере.
Он отметил, что кабмин уже давно работал по этому вопросу и все обсудил, но пандемия внесла свои коррективы.
"У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей. Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства, грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с представителями совета директоров градообразующих предприятий Дубны
Михаил Мишустин
Определять нуждающиеся семьи будут на основе данных государственных информационных систем.
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Премьер поручил ведомствам координировать свои действия, чтобы затем оценить возможность расширения программы на остальные регионы.
ФНС есть для этого хорошая база и опыт, есть возможность создавать реестр населения со всеми информационными ресурсами, сопутствующими этой задаче", — добавил он.
Реализовать проект планируют в три этапа.
"Первый этап — это полтора месяца, чтобы наполнить реестр нужной информацией. На два других этапа заложим по одному месяцу. Это время на то, чтобы в системе появились данные о предоставляемых пособиях и льготах", — сказал премьер.
На завершающем этапе все сведения предстоит проанализировать и выработать предложения по оценке нуждаемости и созданию системы адресной поддержки, заключил Мишустин.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Нижегородская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияМихаил МишустинОбщество
 
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