https://ria.ru/20201120/podderzhka-1585515181.html

В России запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей

В России запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей

Правительство до конца года запустит пилотный проект по определению нуждающихся семей и оказанию им адресной поддержки, сообщил премьер Михаил Мишустин на... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:06

2020-11-20T14:06

2020-11-20T14:45

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

нижегородская область

республика татарстан (татарстан)

россия

михаил мишустин

общество

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ДУБНА, 20 ноя — РИА Новости. Правительство до конца года запустит пилотный проект по определению нуждающихся семей и оказанию им адресной поддержки, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании по социальной сфере.Он отметил, что кабмин уже давно работал по этому вопросу и все обсудил, но пандемия внесла свои коррективы.Определять нуждающиеся семьи будут на основе данных государственных информационных систем.Сначала проект заработает в Нижегородской области и в Татарстане. Отвечать за это будут Федеральная налоговая служба, Министерство труда, Минэкономразвития, Министерство финансов, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.Премьер поручил ведомствам координировать свои действия, чтобы затем оценить возможность расширения программы на остальные регионы."У ФНС есть для этого хорошая база и опыт, есть возможность создавать реестр населения со всеми информационными ресурсами, сопутствующими этой задаче", — добавил он.Реализовать проект планируют в три этапа.На завершающем этапе все сведения предстоит проанализировать и выработать предложения по оценке нуждаемости и созданию системы адресной поддержки, заключил Мишустин.

https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584256231.html

https://ria.ru/20201102/semya-1582631845.html

нижегородская область

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россия

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федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная налоговая служба (фнс россии), нижегородская область, республика татарстан (татарстан), россия, михаил мишустин, общество