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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/pirotekhniki-1585600657.html
Россия может направить в Карабах пиротехников
Россия может направить в Карабах пиротехников
МЧС РФ при необходимости направит в Нагорный Карабах пиротехников для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, заявил глава министерства Евгений Зиничев. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:32
2020-11-20T19:32
ситуация в нагорном карабахе
евгений зиничев
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС РФ при необходимости направит в Нагорный Карабах пиротехников для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, заявил глава министерства Евгений Зиничев."В настоящее время МЧС России формируется сводная группировка для работы в составе межведомственного гуманитарного центра. В состав войдут спасатели, психологи, технический персонал. При необходимости будут направлены и пиротехники для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на территории населенных пунктов", - сказал Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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нагорный карабах
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евгений зиничев, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире

Россия может направить в Карабах пиротехников

19:32 20.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСопровождение российскими миротворцами азербайджанской военной колонны
Сопровождение российскими миротворцами азербайджанской военной колонны - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС РФ при необходимости направит в Нагорный Карабах пиротехников для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, заявил глава министерства Евгений Зиничев.
"В настоящее время МЧС России формируется сводная группировка для работы в составе межведомственного гуманитарного центра. В состав войдут спасатели, психологи, технический персонал. При необходимости будут направлены и пиротехники для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на территории населенных пунктов", - сказал Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
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Ситуация в Нагорном КарабахеЕвгений ЗиничевНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинВ мире
 
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