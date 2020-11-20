https://ria.ru/20201120/pirotekhniki-1585600657.html

Россия может направить в Карабах пиротехников

Россия может направить в Карабах пиротехников

МЧС РФ при необходимости направит в Нагорный Карабах пиротехников для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, заявил глава министерства Евгений Зиничев. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:32

2020-11-20T19:32

2020-11-20T19:32

ситуация в нагорном карабахе

евгений зиничев

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. МЧС РФ при необходимости направит в Нагорный Карабах пиротехников для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов, заявил глава министерства Евгений Зиничев."В настоящее время МЧС России формируется сводная группировка для работы в составе межведомственного гуманитарного центра. В состав войдут спасатели, психологи, технический персонал. При необходимости будут направлены и пиротехники для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов на территории населенных пунктов", - сказал Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20201119/lachinskiy-koridor-1585213399.html

нагорный карабах

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, в мире