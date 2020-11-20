https://ria.ru/20201120/peterburg-1585526324.html

Петербург начал подготовку к возвращению туристов из Китая

Петербург начал подготовку к возвращению туристов из Китая

В Петербурге началась подготовка к возвращению туристов из Китая. Местные турфирмы получат право работать по безвизовому соглашению с Поднебесной. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:52

2020-11-20T14:52

2020-11-20T14:52

россия-китай: главное

китай

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Петербурге началась подготовка к возвращению туристов из Китая. Местные турфирмы получат право работать по безвизовому соглашению с Поднебесной.Глава комитета также подчеркнул, что некоторые российские и китайские операторы делают пессимистические прогнозы на восстановление турпотока. Однако большинство компаний Петербурга заявляют, что возвращение китайских туристов в Северную столицу можно ждать не позднее лета 2021 года.

https://ria.ru/20201119/sotrudnichestvo-1585309640.html

китай

санкт-петербург

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китай, санкт-петербург