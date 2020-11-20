Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/pensii-1585552980.html
Релиз "Справедливой России" о пенсионной реформе сняли для доработки
Релиз "Справедливой России" о пенсионной реформе сняли для доработки
Релиз о пенсионной реформе партии "Справедливая Россия", в котором лидер СР Сергей Миронов заявил о провале действующей в РФ пенсионной системы, был снят с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:31
2020-11-20T16:31
россия
сергей миронов
справедливая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584360782_0:162:1500:1006_1400x0_80_0_0_7c56edc50bc80f61f92dd754fc9546da.jpg
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Релиз о пенсионной реформе партии "Справедливая Россия", в котором лидер СР Сергей Миронов заявил о провале действующей в РФ пенсионной системы, был снят с партийных ресурсов "для доработки" и уточнения представленной в нем информации, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе партии.Накануне пресс-служба СР сообщила, что Миронов заявил о провале пенсионной реформы и о том, что "косметические правки" не спасут ее от банкротства, так как она нуждается в "масштабной ревизии". Также лидер СР отметил, что "идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась". По его мнению, необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же. На следующий день релиз был снят с сайта партии, а также всех ее соцсетей."Релиз о пенсионной реформе был снят с партийных ресурсов для доработки, потому что информация, представленная в нем, требует дополнительных уточнений. Тема находится в дальнейшей проработке, однако это никак не влияет на оценку партией существующей пенсионной политики", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201120/pensiya-1585544140.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584360782_65:0:1406:1006_1400x0_80_0_0_f21f3bca06385c85473860ba6cfff2b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей миронов, справедливая россия, общество

Релиз "Справедливой России" о пенсионной реформе сняли для доработки

16:31 20.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПапка с символикой партии "Справедливая Россия"
Папка с символикой партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Релиз о пенсионной реформе партии "Справедливая Россия", в котором лидер СР Сергей Миронов заявил о провале действующей в РФ пенсионной системы, был снят с партийных ресурсов "для доработки" и уточнения представленной в нем информации, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе партии.
Накануне пресс-служба СР сообщила, что Миронов заявил о провале пенсионной реформы и о том, что "косметические правки" не спасут ее от банкротства, так как она нуждается в "масштабной ревизии". Также лидер СР отметил, что "идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась". По его мнению, необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же. На следующий день релиз был снят с сайта партии, а также всех ее соцсетей.
"Релиз о пенсионной реформе был снят с партийных ресурсов для доработки, потому что информация, представленная в нем, требует дополнительных уточнений. Тема находится в дальнейшей проработке, однако это никак не влияет на оценку партией существующей пенсионной политики", - сообщили в пресс-службе.
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на стенде радио Sputnik на площадке III Форума социальных инноваций регионов в Москве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
15:55
Сенатор раскритиковала идею выплачивать пенсии из бюджета
 
РоссияСергей МироновСправедливая РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния