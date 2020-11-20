https://ria.ru/20201120/pensii-1585552980.html
Релиз "Справедливой России" о пенсионной реформе сняли для доработки
Релиз "Справедливой России" о пенсионной реформе сняли для доработки
Релиз о пенсионной реформе партии "Справедливая Россия", в котором лидер СР Сергей Миронов заявил о провале действующей в РФ пенсионной системы, был снят с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:31
2020-11-20T16:31
2020-11-20T16:31
россия
сергей миронов
справедливая россия
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Релиз о пенсионной реформе партии "Справедливая Россия", в котором лидер СР Сергей Миронов заявил о провале действующей в РФ пенсионной системы, был снят с партийных ресурсов "для доработки" и уточнения представленной в нем информации, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе партии.Накануне пресс-служба СР сообщила, что Миронов заявил о провале пенсионной реформы и о том, что "косметические правки" не спасут ее от банкротства, так как она нуждается в "масштабной ревизии". Также лидер СР отметил, что "идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась". По его мнению, необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же. На следующий день релиз был снят с сайта партии, а также всех ее соцсетей."Релиз о пенсионной реформе был снят с партийных ресурсов для доработки, потому что информация, представленная в нем, требует дополнительных уточнений. Тема находится в дальнейшей проработке, однако это никак не влияет на оценку партией существующей пенсионной политики", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201120/pensiya-1585544140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сергей миронов, справедливая россия, общество
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости.
Релиз о пенсионной реформе партии "Справедливая Россия
", в котором лидер СР Сергей Миронов
заявил о провале действующей в РФ пенсионной системы, был снят с партийных ресурсов "для доработки" и уточнения представленной в нем информации, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе партии.
Накануне пресс-служба СР сообщила, что Миронов заявил о провале пенсионной реформы и о том, что "косметические правки" не спасут ее от банкротства, так как она нуждается в "масштабной ревизии". Также лидер СР отметил, что "идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась". По его мнению, необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же. На следующий день релиз был снят с сайта партии, а также всех ее соцсетей.
"Релиз о пенсионной реформе был снят с партийных ресурсов для доработки, потому что информация, представленная в нем, требует дополнительных уточнений. Тема находится в дальнейшей проработке, однако это никак не влияет на оценку партией существующей пенсионной политики", - сообщили в пресс-службе.