https://ria.ru/20201120/pamyatniki-1585556133.html

Памятники Великой Отечественной войны предложили сопровождать QR-кодами

Памятники Великой Отечественной войны предложили сопровождать QR-кодами

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, вносящий изменения в закон об ответственности за реабилитацию нацизма с учетом новых технических... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:44

2020-11-20T16:44

2020-11-20T16:45

75 лет великой победы

нюрнбергский процесс

великая отечественная война (1941-1945)

госдума рф

ирина яровая

ссср

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, вносящий изменения в закон об ответственности за реабилитацию нацизма с учетом новых технических возможностей.Парламентарий отметила, что необходимо противостоять попыткам предать забвению память о Второй мировой войне и умалить роль СССР, так как они нацелены на изменение хода истории и разрушение преемственности поколений и союза братских народов."Все это и вызов российскому образованию... Изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а особенно раздела "Агрессия против СССР", нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов, должно быть предусмотрено в образовательных программах школьного и высшего образования. Именно изучение, а не скоростной речитатив. Тогда, опираясь на знание первоисточника, молодые люди сами смогут отличать ложь и противостоять информационной агрессии", - сказала Яровая на пленарном заседании международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга".Она также предложила создать интерактивную историческую карту памятников, находящихся за рубежом, в том числе, снесенных и уничтоженных, и "Разделы правды о Второй Мировой войне" на страницах всех посольств на всех языках.Яровая напомнила, что в 2014 году по ее инициативе был принят закон об ответственности за реабилитацию нацизма. "Меняются технологии, поэтому мною предложено дополнить этот закон с учетом того, что меняются и способы совершения преступления", - подчеркнула она.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/nyurnberg-1585463029.html

https://ria.ru/20201120/lavrov-1585536894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюрнбергский процесс, великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, ирина яровая, ссср, общество