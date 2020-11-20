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Памятники Великой Отечественной войны предложили сопровождать QR-кодами
Памятники Великой Отечественной войны предложили сопровождать QR-кодами
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, вносящий изменения в закон об ответственности за реабилитацию нацизма с учетом новых технических... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:44
2020-11-20T16:44
2020-11-20T16:45
75 лет великой победы
нюрнбергский процесс
великая отечественная война (1941-1945)
госдума рф
ирина яровая
ссср
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, вносящий изменения в закон об ответственности за реабилитацию нацизма с учетом новых технических возможностей.Парламентарий отметила, что необходимо противостоять попыткам предать забвению память о Второй мировой войне и умалить роль СССР, так как они нацелены на изменение хода истории и разрушение преемственности поколений и союза братских народов."Все это и вызов российскому образованию... Изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а особенно раздела "Агрессия против СССР", нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов, должно быть предусмотрено в образовательных программах школьного и высшего образования. Именно изучение, а не скоростной речитатив. Тогда, опираясь на знание первоисточника, молодые люди сами смогут отличать ложь и противостоять информационной агрессии", - сказала Яровая на пленарном заседании международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга".Она также предложила создать интерактивную историческую карту памятников, находящихся за рубежом, в том числе, снесенных и уничтоженных, и "Разделы правды о Второй Мировой войне" на страницах всех посольств на всех языках.Яровая напомнила, что в 2014 году по ее инициативе был принят закон об ответственности за реабилитацию нацизма. "Меняются технологии, поэтому мною предложено дополнить этот закон с учетом того, что меняются и способы совершения преступления", - подчеркнула она.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/nyurnberg-1585463029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нюрнбергский процесс, великая отечественная война (1941-1945), госдума рф, ирина яровая, ссср, общество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
разработала законопроект, вносящий изменения в закон об ответственности за реабилитацию нацизма с учетом новых технических возможностей.
Парламентарий отметила, что необходимо противостоять попыткам предать забвению память о Второй мировой войне и умалить роль СССР
, так как они нацелены на изменение хода истории и разрушение преемственности поколений и союза братских народов.
"Все это и вызов российскому образованию... Изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а особенно раздела "Агрессия против СССР", нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов, должно быть предусмотрено в образовательных программах школьного и высшего образования. Именно изучение, а не скоростной речитатив. Тогда, опираясь на знание первоисточника, молодые люди сами смогут отличать ложь и противостоять информационной агрессии", - сказала Яровая на пленарном заседании международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга".
Она также предложила создать интерактивную историческую карту памятников, находящихся за рубежом, в том числе, снесенных и уничтоженных, и "Разделы правды о Второй Мировой войне" на страницах всех посольств на всех языках.
"В России памятники Великой Отечественной войны предлагаю сопровождать QR-кодами, дающими доступ к подробной информации о живых историях, героях и событиях, которым они посвящены. Данный проект закона мною уже разработан", - сообщила депутат.
Яровая напомнила, что в 2014 году по ее инициативе был принят закон об ответственности за реабилитацию нацизма. "Меняются технологии, поэтому мною предложено дополнить этот закон с учетом того, что меняются и способы совершения преступления", - подчеркнула она.