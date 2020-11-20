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Оренбургские власти перенесут памятник казаку, виновному в гибели Чапаева
Оренбургские власти перенесут памятник казаку, виновному в гибели Чапаева
Памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который считается виновным в гибели командира Красной армии Василия Чапаева, после общественного скандала вокруг РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:54
2020-11-20T19:54
денис паслер
оренбургская область
общество
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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который считается виновным в гибели командира Красной армии Василия Чапаева, после общественного скандала вокруг бюста перенесут в другое место, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства региона Роман Дудниченко.В селе Красное Оренбургской области на пожертвования уральских и оренбургских казаков был открыт памятник Сладкову, который вошел в историю как "победитель Василия Чапаева" во время Гражданской войны. Резонанс в обществе в первую очередь возник из-за того, что бюст расположили на месте казачьего храма на улице имени Чапаева. Партия "Коммунисты России" осудила установку памятника и заявляла, что будет добиваться его демонтажа, губернатор региона Денис Паслер поручил вице-губернатору по внутренней политике Игорю Сухареву найти решение по резонансному вопросу."…Сухарев по данному вопросу провел встречи с казаками, с местными жителями, по результатам обсуждений принято решение перенести бюст в другое место", - сказал агентству Дудниченко.Собеседник агентства со ссылкой на атамана первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества Сергея Слепова сообщил, что казаки согласны с таким взвешенным решением. "К сожалению, при установке памятника в селе Красном мы не учли некоторые нюансы. Заслуги атамана Сладкова как военачальника никем не опровергаются. Поэтому в ближайшее время с учетом мнения всех заинтересованных сторон рассмотрим варианты по новому месту для памятника", - отметил Слепов.В пресс-службе губернатора области пояснили, что еще не решили, куда перенесут бюст Сладкову. "Казаки попросят благословения у епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия на установку памятника на земле одного из церковных приходов на территории исторических земель Уральского казачьего войска. После этого будет принято решение, где будет установлен памятник ", - сообщил РИА Новости Дудниченко.Василий Чапаев (1887-1919‬) командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Чапаев стал широко известен благодаря книге Дмитрия Фурманова и фильму братьев Васильевых "Чапаев".
https://ria.ru/20201120/selfi-1585517591.html
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денис паслер, оренбургская область, общество

Оренбургские власти перенесут памятник казаку, виновному в гибели Чапаева

19:54 20.11.2020
 
© Фото : Первый отдел ОВКОПод Оренбургом на улице Чапаева установили памятник, победившему Чапаева, казачьему полковнику Тимофею Сладкову
Под Оренбургом на улице Чапаева установили памятник, победившему Чапаева, казачьему полковнику Тимофею Сладкову - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Первый отдел ОВКО
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УФА, 20 ноя - РИА Новости. Памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который считается виновным в гибели командира Красной армии Василия Чапаева, после общественного скандала вокруг бюста перенесут в другое место, сообщил РИА Новости начальник управления информационной политики правительства региона Роман Дудниченко.
В селе Красное Оренбургской области на пожертвования уральских и оренбургских казаков был открыт памятник Сладкову, который вошел в историю как "победитель Василия Чапаева" во время Гражданской войны. Резонанс в обществе в первую очередь возник из-за того, что бюст расположили на месте казачьего храма на улице имени Чапаева. Партия "Коммунисты России" осудила установку памятника и заявляла, что будет добиваться его демонтажа, губернатор региона Денис Паслер поручил вице-губернатору по внутренней политике Игорю Сухареву найти решение по резонансному вопросу.
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"…Сухарев по данному вопросу провел встречи с казаками, с местными жителями, по результатам обсуждений принято решение перенести бюст в другое место", - сказал агентству Дудниченко.
Собеседник агентства со ссылкой на атамана первого отдела Оренбургского войскового казачьего общества Сергея Слепова сообщил, что казаки согласны с таким взвешенным решением. "К сожалению, при установке памятника в селе Красном мы не учли некоторые нюансы. Заслуги атамана Сладкова как военачальника никем не опровергаются. Поэтому в ближайшее время с учетом мнения всех заинтересованных сторон рассмотрим варианты по новому месту для памятника", - отметил Слепов.
В пресс-службе губернатора области пояснили, что еще не решили, куда перенесут бюст Сладкову. "Казаки попросят благословения у епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия на установку памятника на земле одного из церковных приходов на территории исторических земель Уральского казачьего войска. После этого будет принято решение, где будет установлен памятник ", - сообщил РИА Новости Дудниченко.
Василий Чапаев (1887-1919‬) командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Чапаев стал широко известен благодаря книге Дмитрия Фурманова и фильму братьев Васильевых "Чапаев".
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