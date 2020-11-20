https://ria.ru/20201120/pamyat-1585498003.html

В Кремле заявили о наказании за осквернение памяти погибших в годы войны

В Кремле заявили о наказании за осквернение памяти погибших в годы войны

В Кремле поддерживают мнение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о жестком наказании по российскому закону за осквернение памяти... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:43

2020-11-20T12:43

2020-11-20T15:16

75 лет великой победы

великая отечественная война (1941-1945)

александр бастрыкин

дмитрий песков

нюрнберг

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Кремле поддерживают мнение председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о жестком наказании по российскому закону за осквернение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Память о героях Великой Отечественной войны это то, о чем (президент России Владимир) Путин в частности говорил в опубликованном сегодня и ранее записанном видеообращении по случаю конференции к 75-летию начала Нюрнберга. Об этой же памяти говорила, вы видели, и (спикер Совфеда Валентина) Матвиенко, и (председатель Госдумы Вячеслав) Володин, все они акцентировали одну мысль, что надо всемерно противодействовать любым попыткам искажения этой памяти, любым попыткам надругаться над этой памятью и всемерно способствовать сохранению этой памяти. Это с учетом нашей страны очень важная задача, святая задача", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как оценивают в Кремле слова Бастрыкина об ответственности всех, кто глумится над памятью участников Великой Отечественной войны, в том числе и в интернете, и надо ли это распространить за пределы РФ.Поэтому можно только поддержать Бастрыкина в этих заявлениях, добавил Песков."Действительно, нужно очень жестко наказывать по закону всех тех, кто это делает, по нашему закону. Что касается других стран, а вы говорили о предположительных проявлениях в других странах, то, конечно, Россия продолжит самую активную работу на международной арене с нашими партнерами в плане развития сотрудничества в мемориальной части", - отметил он.

https://ria.ru/20201120/pamyat-1585492651.html

нюрнберг

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великая отечественная война (1941-1945), александр бастрыкин, дмитрий песков, нюрнберг, общество