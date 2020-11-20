Бастрыкин пообещал найти каждого, кто "куражится" на памяти о войне
12:24 20.11.2020 (обновлено: 12:27 20.11.2020)
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следственный комитет "найдет каждого", кто так или иначе оскверняет память о Великой Отечественной войне, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу на международном форуме "Уроки Нюрнберга".
"Когда в славные ряды "Бессмертного полка" с помощью современных технологий вставляли фигуры, портреты нацистских преступников, предателей родины. Когда сосиски жарили в Кронштадте на Вечном огне... мы всех нашли", - напомнил Бастрыкин.
"И я хотел бы предупредить всех тех, кто еще так пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах - найдем каждого. И каждый получит по закону", - добавил глава СК РФ.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
12:13Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.