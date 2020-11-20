https://ria.ru/20201120/pamyat-1585492651.html

Бастрыкин пообещал найти каждого, кто "куражится" на памяти о войне

Бастрыкин пообещал найти каждого, кто "куражится" на памяти о войне

Следственный комитет "найдет каждого", кто так или иначе оскверняет память о Великой Отечественной войне, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу на... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:24

2020-11-20T12:24

2020-11-20T12:27

75 лет великой победы

музей победы

нюрнбергский процесс

кронштадт

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следственный комитет "найдет каждого", кто так или иначе оскверняет память о Великой Отечественной войне, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу на международном форуме "Уроки Нюрнберга"."Когда в славные ряды "Бессмертного полка" с помощью современных технологий вставляли фигуры, портреты нацистских преступников, предателей родины. Когда сосиски жарили в Кронштадте на Вечном огне... мы всех нашли", - напомнил Бастрыкин.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.

https://ria.ru/20201120/sud-izmenivshiy-mir-75-let-nyurnbergskomu-protsessu--1585490480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музей победы, нюрнбергский процесс, кронштадт, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество