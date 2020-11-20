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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201120/pamyat-1585492651.html
Бастрыкин пообещал найти каждого, кто "куражится" на памяти о войне
Бастрыкин пообещал найти каждого, кто "куражится" на памяти о войне
Следственный комитет "найдет каждого", кто так или иначе оскверняет память о Великой Отечественной войне, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу на... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:24
2020-11-20T12:27
75 лет великой победы
музей победы
нюрнбергский процесс
кронштадт
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следственный комитет "найдет каждого", кто так или иначе оскверняет память о Великой Отечественной войне, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу на международном форуме "Уроки Нюрнберга"."Когда в славные ряды "Бессмертного полка" с помощью современных технологий вставляли фигуры, портреты нацистских преступников, предателей родины. Когда сосиски жарили в Кронштадте на Вечном огне... мы всех нашли", - напомнил Бастрыкин.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
https://ria.ru/20201120/sud-izmenivshiy-mir-75-let-nyurnbergskomu-protsessu--1585490480.html
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музей победы, нюрнбергский процесс, кронштадт, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество

Бастрыкин пообещал найти каждого, кто "куражится" на памяти о войне

12:24 20.11.2020 (обновлено: 12:27 20.11.2020)
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следственный комитет "найдет каждого", кто так или иначе оскверняет память о Великой Отечественной войне, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу на международном форуме "Уроки Нюрнберга".
"Когда в славные ряды "Бессмертного полка" с помощью современных технологий вставляли фигуры, портреты нацистских преступников, предателей родины. Когда сосиски жарили в Кронштадте на Вечном огне... мы всех нашли", - напомнил Бастрыкин.
"И я хотел бы предупредить всех тех, кто еще так пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах - найдем каждого. И каждый получит по закону", - добавил глава СК РФ.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
12:13
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
 
75 лет Великой ПобедыМузей ПобедыНюрнбергский процессКронштадтСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
 
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