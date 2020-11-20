https://ria.ru/20201120/otravlenie-1585553094.html
Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до шести
Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до шести
Число умерших после употребления внутрь антисептика в Якутии возросло до шести, еще трое в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:32
2020-11-20T16:32
2020-11-20T16:32
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Число умерших после употребления внутрь антисептика в Якутии возросло до шести, еще трое в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее сообщалось, что трое жителей Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, еще шестеро попали в больницу. По информации прокуратуры, предварительно, причиной отравления стало употребление антисептического средства. Начата проверка.В свою очередь в управлении Роспотребнадзора республики предупредили жителей о том, что употребление внутрь антисептических средств опасно для здоровья и жизни.Как отметили в управлении, всего в Таттинском районе зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом. Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине "Баай Ас" граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь."Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы. Расследование случая отравления продолжается", - добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584316625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика саха (якутия), происшествия
ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости.
Число умерших после употребления внутрь антисептика в Якутии
возросло до шести, еще трое в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
Ранее сообщалось, что трое жителей Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, еще шестеро попали в больницу. По информации прокуратуры, предварительно, причиной отравления стало употребление антисептического средства. Начата проверка.
"Число погибших после приема антисептика достигло шести, еще трое в больнице. Состояние пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое", - рассказали в минздраве.
В свою очередь в управлении Роспотребнадзора республики предупредили жителей о том, что употребление внутрь антисептических средств опасно для здоровья и жизни.
Как отметили в управлении, всего в Таттинском районе зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом. Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине "Баай Ас" граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь.
"Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы. Расследование случая отравления продолжается", - добавили в Роспотребнадзоре.