https://ria.ru/20201120/otravlenie-1585553094.html

Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до шести

Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до шести

Число умерших после употребления внутрь антисептика в Якутии возросло до шести, еще трое в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:32

2020-11-20T16:32

2020-11-20T16:32

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Число умерших после употребления внутрь антисептика в Якутии возросло до шести, еще трое в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее сообщалось, что трое жителей Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, еще шестеро попали в больницу. По информации прокуратуры, предварительно, причиной отравления стало употребление антисептического средства. Начата проверка.В свою очередь в управлении Роспотребнадзора республики предупредили жителей о том, что употребление внутрь антисептических средств опасно для здоровья и жизни.Как отметили в управлении, всего в Таттинском районе зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом. Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине "Баай Ас" граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь."Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы. Расследование случая отравления продолжается", - добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584316625.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия