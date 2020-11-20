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Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до шести
Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до шести
Число умерших после употребления внутрь антисептика в Якутии возросло до шести, еще трое в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:32
2020-11-20T16:32
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Число умерших после употребления внутрь антисептика в Якутии возросло до шести, еще трое в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.Ранее сообщалось, что трое жителей Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, еще шестеро попали в больницу. По информации прокуратуры, предварительно, причиной отравления стало употребление антисептического средства. Начата проверка.В свою очередь в управлении Роспотребнадзора республики предупредили жителей о том, что употребление внутрь антисептических средств опасно для здоровья и жизни.Как отметили в управлении, всего в Таттинском районе зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом. Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине "Баай Ас" граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь."Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы. Расследование случая отравления продолжается", - добавили в Роспотребнадзоре.
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республика саха (якутия), происшествия

Число умерших после отравления антисептиком в Якутии возросло до шести

16:32 20.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаАнтисептический гель
Антисептический гель - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Число умерших после употребления внутрь антисептика в Якутии возросло до шести, еще трое в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
Ранее сообщалось, что трое жителей Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, еще шестеро попали в больницу. По информации прокуратуры, предварительно, причиной отравления стало употребление антисептического средства. Начата проверка.

"Число погибших после приема антисептика достигло шести, еще трое в больнице. Состояние пациентов оценивается как тяжелое и крайне тяжелое", - рассказали в минздраве.

В свою очередь в управлении Роспотребнадзора республики предупредили жителей о том, что употребление внутрь антисептических средств опасно для здоровья и жизни.
Как отметили в управлении, всего в Таттинском районе зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом. Предварительно установлено, что 18 ноября в магазине "Баай Ас" граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь.
"Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы. Расследование случая отравления продолжается", - добавили в Роспотребнадзоре.
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