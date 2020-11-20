https://ria.ru/20201120/odnoklassniki-1585487323.html
Патриарх Кирилл появился в "Одноклассниках"
Патриарх Кирилл появился в "Одноклассниках"
Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в "Одноклассниках", открытие аккаунта приурочено ко дню рождения предстоятеля Русской... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:00
2020-11-20T12:00
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в "Одноклассниках", открытие аккаунта приурочено ко дню рождения предстоятеля Русской православной церкви, которому 20 ноября исполняется 74 года, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ."Мы убеждены, что создание этой страницы станет важным элементом присутствия предстоятеля Русской церкви в медийном пространстве", — сказал председатель отдела, врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда.По его словам, аккаунт будет вести патриаршая пресс-служба. На странице планируется размещать цитаты из проповедей патриарха, видеофрагменты его выступлений и фотоотчеты мероприятий с его участием."Это не первая страница святейшего в соцсетях и не первый проект, который Русская православная церковь реализует совместно с ОК. Давно и успешно действуют страницы в Facebook и в "ВКонтакте". А в "Одноклассниках" ранее уже была запущена группа "Поговори со священником", где священнослужители Русской церкви отвечают на вопросы верующих с помощью голосовых и видеозвонков", - отметил в своем Telegram-канале Легойда."Одноклассники" - одна из самых популярных в России соцсетей, большая часть пользователей которой, по словам Легойды, — верующие. В ОК зарегистрировано также немало священнослужителей РПЦ, поэтому аудитории соцсети важно слышать "живое слово" предстоятеля Церкви.
https://ria.ru/20201120/patriarkh-1585472874.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, одноклассники, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости.
Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в "Одноклассниках
", открытие аккаунта приурочено ко дню рождения предстоятеля Русской православной церкви, которому 20 ноября исполняется 74 года, сообщили РИА Новости в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Мы убеждены, что создание этой страницы станет важным элементом присутствия предстоятеля Русской церкви в медийном пространстве", — сказал председатель отдела, врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда.
По его словам, аккаунт будет вести патриаршая пресс-служба. На странице планируется размещать цитаты из проповедей патриарха, видеофрагменты его выступлений и фотоотчеты мероприятий с его участием.
"Это не первая страница святейшего в соцсетях и не первый проект, который Русская православная церковь реализует совместно с ОК. Давно и успешно действуют страницы в Facebook и в "ВКонтакте". А в "Одноклассниках" ранее уже была запущена группа "Поговори со священником", где священнослужители Русской церкви отвечают на вопросы верующих с помощью голосовых и видеозвонков", - отметил в своем Telegram-канале Легойда.
"Одноклассники" - одна из самых популярных в России соцсетей, большая часть пользователей которой, по словам Легойды, — верующие. В ОК зарегистрировано также немало священнослужителей РПЦ, поэтому аудитории соцсети важно слышать "живое слово" предстоятеля Церкви.