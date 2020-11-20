https://ria.ru/20201120/obman-1585493626.html

На Урале "внучку" слепой бабы Нины будут судить за "снятие порчи"

На Урале "внучку" слепой бабы Нины будут судить за "снятие порчи"

Мошенница из Свердловской области под видом внучки слепой целительницы бабы Нины из известного российского сериала помогала "снимать порчу" по фотографиям,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:26

2020-11-20T12:26

2020-11-20T13:31

свердловская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585504736_189:0:1391:676_1400x0_80_0_0_5aaedf897958c3470ac3cc3efb20055c.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мошенница из Свердловской области под видом внучки слепой целительницы бабы Нины из известного российского сериала помогала "снимать порчу" по фотографиям, сообщается на сайте "МВД Медиа".Для афер девушка из города Артемовский создала в социальной сети фейковую страницу под именем внучки героини российского сериала - слепой бабы Нины.В минувшем июле мошеннице написала 32-летняя селянка из новгородской деревни Борки, попросившая помочь с лечением сына.Потерпевшая перевела женщине деньги, но так как результата не было, а "внучка народной целительницы" перестала выходить на связь, она обратилась в полицию.Уже в августе аферистку удалось задержать. Сейчас расследование завершено, и уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

https://ria.ru/20201027/porcha-1581720426.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, происшествия