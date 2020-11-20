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На Урале "внучку" слепой бабы Нины будут судить за "снятие порчи"
На Урале "внучку" слепой бабы Нины будут судить за "снятие порчи"
Мошенница из Свердловской области под видом внучки слепой целительницы бабы Нины из известного российского сериала помогала "снимать порчу" по фотографиям,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:26
2020-11-20T13:31
свердловская область
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мошенница из Свердловской области под видом внучки слепой целительницы бабы Нины из известного российского сериала помогала "снимать порчу" по фотографиям, сообщается на сайте "МВД Медиа".Для афер девушка из города Артемовский создала в социальной сети фейковую страницу под именем внучки героини российского сериала - слепой бабы Нины.В минувшем июле мошеннице написала 32-летняя селянка из новгородской деревни Борки, попросившая помочь с лечением сына.Потерпевшая перевела женщине деньги, но так как результата не было, а "внучка народной целительницы" перестала выходить на связь, она обратилась в полицию.Уже в августе аферистку удалось задержать. Сейчас расследование завершено, и уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
https://ria.ru/20201027/porcha-1581720426.html
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свердловская область, происшествия

На Урале "внучку" слепой бабы Нины будут судить за "снятие порчи"

12:26 20.11.2020 (обновлено: 13:31 20.11.2020)
 
© Фото : МВД МедиаВ Новгородской области обвиняемая в мошенничестве под видом онлайн-целителя предстанет перед судом
В Новгородской области обвиняемая в мошенничестве под видом онлайн-целителя предстанет перед судом - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : МВД Медиа
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мошенница из Свердловской области под видом внучки слепой целительницы бабы Нины из известного российского сериала помогала "снимать порчу" по фотографиям, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Для афер девушка из города Артемовский создала в социальной сети фейковую страницу под именем внучки героини российского сериала - слепой бабы Нины.
"Она предлагала пользователям интернета услуги знаменитой бабушки в лечении заболеваний народными заговорами, а также по снятию порчи и решению различных трудных жизненных ситуаций", - говорится в релизе.
В минувшем июле мошеннице написала 32-летняя селянка из новгородской деревни Борки, попросившая помочь с лечением сына.
Сеанс гадания - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Москвичка "сняла порчу" за два миллиона рублей
"За плату в размере одной тысячи рублей "целительница" по фотографиям провела сеанс магической диагностики и далее предложила помощь в снятии порчи. За услуги она запросила свыше 60 тысяч рублей, пообещав вернуть деньги через несколько дней после обряда", - отмечается в релизе.
Потерпевшая перевела женщине деньги, но так как результата не было, а "внучка народной целительницы" перестала выходить на связь, она обратилась в полицию.
Уже в августе аферистку удалось задержать. Сейчас расследование завершено, и уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
 
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