Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585475335.html
Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала
Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала
Президент России Владимир Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:07
2020-11-20T14:39
германия
нюрнбергский процесс
владимир путин
нюрнберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585489576_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_758bc2881a45554375ecf00c6a4778d2.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания были открытыми. Работу суда широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили пожизненные или длительные сроки.РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает партнером "Уроков Нюрнберга". К 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века агентство запустило мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира". Он будет работать в течение года, материалы представлены на русском, немецком, французском и английском языках.Информация изложена в формате подкастов, VR-реконструкций и перформансов. В их основу легли уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.Среди участников проекта — журналисты, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель — предоставить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов.
https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html
https://ria.ru/20201120/natsizm-1585455598.html
германия
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде. Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.
2020-11-20T11:07
true
PT6M01S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585489576_112:0:592:360_1400x0_80_0_0_449f71e5bdc850288f8455ea1d3d956e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, нюрнбергский процесс, владимир путин, нюрнберг, в мире

Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала

11:07 20.11.2020 (обновлено: 14:39 20.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала.

"…Долг всего мирового сообщества — стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках", — говорится в его обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга", опубликованном на сайте Кремля.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания были открытыми. Работу суда широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили пожизненные или длительные сроки.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
00:41
Нюрнбергский процесс (1945)
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает партнером "Уроков Нюрнберга". К 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века агентство запустило мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира". Он будет работать в течение года, материалы представлены на русском, немецком, французском и английском языках.
Информация изложена в формате подкастов, VR-реконструкций и перформансов. В их основу легли уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.
Среди участников проекта — журналисты, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель — предоставить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
09:13
Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
 
ГерманияНюрнбергский процессВладимир ПутинНюрнбергВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния