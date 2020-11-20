Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала
11:07 20.11.2020 (обновлено: 14:39 20.11.2020)
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала.
"…Долг всего мирового сообщества — стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках", — говорится в его обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга", опубликованном на сайте Кремля.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания были открытыми. Работу суда широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили пожизненные или длительные сроки.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает партнером "Уроков Нюрнберга". К 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века агентство запустило мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира". Он будет работать в течение года, материалы представлены на русском, немецком, французском и английском языках.
Информация изложена в формате подкастов, VR-реконструкций и перформансов. В их основу легли уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.
Среди участников проекта — журналисты, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель — предоставить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов.