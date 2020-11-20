https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585475335.html

Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала

Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала

Президент России Владимир Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:07

2020-11-20T11:07

2020-11-20T14:39

германия

нюрнбергский процесс

владимир путин

нюрнберг

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал помнить о решениях Нюрнбергского трибунала.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания были открытыми. Работу суда широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили пожизненные или длительные сроки.РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает партнером "Уроков Нюрнберга". К 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века агентство запустило мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира". Он будет работать в течение года, материалы представлены на русском, немецком, французском и английском языках.Информация изложена в формате подкастов, VR-реконструкций и перформансов. В их основу легли уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, карикатуры, фото- и видеоматериалы.Среди участников проекта — журналисты, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель — предоставить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов.

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585455598.html

германия

нюрнберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде. Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников. 2020-11-20T11:07 true PT6M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, нюрнбергский процесс, владимир путин, нюрнберг, в мире