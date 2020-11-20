https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585474151.html

Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности

Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности

Преступления нацистов не имеют срока давности, и выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:03

2020-11-20T11:03

2020-11-20T12:49

75 лет великой победы

жестяная горка

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Преступления нацистов не имеют срока давности, и выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, заявил президент РФ Владимир Путин."Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны", - подчеркнул Путин.Он отметил, что месяц назад, опираясь на его решения, Солецкий суд России впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.Партнер международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта - свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

жестяная горка

нюрнберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жестяная горка, нюрнберг, нюрнбергский процесс, владимир путин, в мире