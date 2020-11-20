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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585474151.html
Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности
Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности
Преступления нацистов не имеют срока давности, и выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:03
2020-11-20T12:49
75 лет великой победы
жестяная горка
нюрнберг
нюрнбергский процесс
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Преступления нацистов не имеют срока давности, и выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, заявил президент РФ Владимир Путин."Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны", - подчеркнул Путин.Он отметил, что месяц назад, опираясь на его решения, Солецкий суд России впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.Партнер международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта - свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
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жестяная горка, нюрнберг, нюрнбергский процесс, владимир путин, в мире

Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности

11:03 20.11.2020 (обновлено: 12:49 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Преступления нацистов не имеют срока давности, и выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие геноцид и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году", - говорится в обращении президента России к участникам форума "Уроки Нюрнберга".
"Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что месяц назад, опираясь на его решения, Солецкий суд России впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
00:41
Нюрнбергский процесс (1945)
Партнер международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.
В основе проекта - свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
 
75 лет Великой ПобедыЖестяная ГоркаНюрнбергНюрнбергский процессВладимир ПутинВ мире
 
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