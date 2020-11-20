https://ria.ru/20201120/nepogoda-1585453041.html
В Приморье из-за непогоды создадут пункты временного размещения
В Приморье из-за непогоды создадут пункты временного размещения
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов развернуть пункты временного размещения (ПВР) и обеспечить людей горячим питанием, сообщает... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:24
2020-11-20T08:24
2020-11-20T08:55
олег кожемяко
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов развернуть пункты временного размещения (ПВР) и обеспечить людей горячим питанием, сообщает правительство региона.В крае с ночи четверга идет снег с дождем. Без света остались около 169 тысяч человек. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, зафиксирован сбой в движении поездов. Машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. Во Владивостоке и Артеме введен режим ЧС из-за непогоды.Власти Владивостока из-за непогоды доставят специальными автобусами в первый развернутый в городе пункт временного размещения 40 человек, сообщает мэрия.Власти отмечают, что в пунктах временного размещения будет организован обогрев, вода, питание, психологическая помощь."Жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их постепенно организовывают в городе", - говорится в сообщении.Кроме того, власти Владивостока начали подвоз воды для местных жителей, которые остались без водоснабжения из-за снежного циклона."В Первомайском районе Владивостока организуют подвоз воды. В район отправлены машины с цистернами. Они начнут работу с 16 часов", - говорится в сообщении.Техническую воду можно получить по нескольким адресам.Сейчас решается вопрос с организацией подвоза питьевой воды. Информация об этом поступит позже.
https://ria.ru/20201118/doroga-1585266796.html
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олег кожемяко, владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко
поручил главам муниципалитетов развернуть пункты временного размещения (ПВР) и обеспечить людей горячим питанием, сообщает правительство региона.
В крае с ночи четверга идет снег с дождем. Без света остались около 169 тысяч человек. Во Владивостоке
с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, зафиксирован сбой в движении поездов. Машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. Во Владивостоке и Артеме введен режим ЧС из-за непогоды.
"Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам мунобразований развернуть пункты временного размещения и обеспечить людей горячим питанием", - говорится в сообщении.
Власти Владивостока из-за непогоды доставят специальными автобусами в первый развернутый в городе пункт временного размещения 40 человек, сообщает мэрия.
"Первый пункт временного размещения начинает работу в лицее № 41 на Воропаева, 31. По телефонам, размещенным в СМИ и соцсетях, уже обратились 40 человек, которых доставят в ПВР специальными автобусами", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в пунктах временного размещения будет организован обогрев, вода, питание, психологическая помощь.
"Жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их постепенно организовывают в городе", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти Владивостока начали подвоз воды для местных жителей, которые остались без водоснабжения из-за снежного циклона.
"В Первомайском районе Владивостока организуют подвоз воды. В район отправлены машины с цистернами. Они начнут работу с 16 часов", - говорится в сообщении.
Техническую воду можно получить по нескольким адресам.
Сейчас решается вопрос с организацией подвоза питьевой воды. Информация об этом поступит позже.