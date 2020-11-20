https://ria.ru/20201120/nepogoda-1585453041.html

В Приморье из-за непогоды создадут пункты временного размещения

В Приморье из-за непогоды создадут пункты временного размещения

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов развернуть пункты временного размещения (ПВР) и обеспечить людей горячим питанием, сообщает... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T08:24

2020-11-20T08:24

2020-11-20T08:55

олег кожемяко

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585341753_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_41eae9fded4eb9aeef3fac168900df52.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов развернуть пункты временного размещения (ПВР) и обеспечить людей горячим питанием, сообщает правительство региона.В крае с ночи четверга идет снег с дождем. Без света остались около 169 тысяч человек. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, зафиксирован сбой в движении поездов. Машины и дороги сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падают столбы. Во Владивостоке и Артеме введен режим ЧС из-за непогоды.Власти Владивостока из-за непогоды доставят специальными автобусами в первый развернутый в городе пункт временного размещения 40 человек, сообщает мэрия.Власти отмечают, что в пунктах временного размещения будет организован обогрев, вода, питание, психологическая помощь."Жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их постепенно организовывают в городе", - говорится в сообщении.Кроме того, власти Владивостока начали подвоз воды для местных жителей, которые остались без водоснабжения из-за снежного циклона."В Первомайском районе Владивостока организуют подвоз воды. В район отправлены машины с цистернами. Они начнут работу с 16 часов", - говорится в сообщении.Техническую воду можно получить по нескольким адресам.Сейчас решается вопрос с организацией подвоза питьевой воды. Информация об этом поступит позже.

https://ria.ru/20201118/doroga-1585266796.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/plita-1585321076.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, владивосток, происшествия