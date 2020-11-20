Кубань стала одним из лидеров в России по реализации дорожного нацпроекта
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Краснодарский край признан одним из лучших регионов России в реализации дорожного нацпроекта, сообщает администрация региона.
Уточняется, что в рамках форума "Транспортная неделя" вице-премьер России Марат Хуснуллин вручил памятные награды и дипломы субъектам, достигшим наилучших показателей при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году.
"Среди 12 регионов-лидеров – Краснодарский край. Кроме того, памятный диплом команда региона получила за лучшую реализацию патриотического проекта "Улица Победы". Эту акцию в рамках нацпроекта к 9 мая запустил Минтранс РФ. На Кубани отремонтировали 15 улиц, названных в честь Победы или в память о героях ВОВ", - говорится в сообщении.
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани, в Новороссийской агломерации обновлены пять улиц, также ряд улиц привели в порядок в Сочи и в Краснодарской агломерации.
"Всего в 2020 году в крае привели в порядок 200 участков улиц и трасс общей протяженностью 202 километра. За счет дополнительного федерального и краевого финансирования в текущем году запланирован ремонт еще более 82 километров. На четырех региональных объектах работы уже окончены, в стадии завершения 30 объектов в Новороссийской агломерации", - добавили в ведомстве.