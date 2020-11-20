https://ria.ru/20201120/natsproekt-1585621885.html

Кубань стала одним из лидеров в России по реализации дорожного нацпроекта

Кубань стала одним из лидеров в России по реализации дорожного нацпроекта

Краснодарский край признан одним из лучших регионов России в реализации дорожного нацпроекта, сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T23:01

2020-11-20T23:01

2020-11-20T23:01

россия

марат хуснуллин

сочи

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Краснодарский край признан одним из лучших регионов России в реализации дорожного нацпроекта, сообщает администрация региона.Уточняется, что в рамках форума "Транспортная неделя" вице-премьер России Марат Хуснуллин вручил памятные награды и дипломы субъектам, достигшим наилучших показателей при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году.Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани, в Новороссийской агломерации обновлены пять улиц, также ряд улиц привели в порядок в Сочи и в Краснодарской агломерации."Всего в 2020 году в крае привели в порядок 200 участков улиц и трасс общей протяженностью 202 километра. За счет дополнительного федерального и краевого финансирования в текущем году запланирован ремонт еще более 82 километров. На четырех региональных объектах работы уже окончены, в стадии завершения 30 объектов в Новороссийской агломерации", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201120/kuban-1585460000.html

https://ria.ru/20201120/premiya-1585620954.html

россия

сочи

краснодарский край

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россия, марат хуснуллин, сочи, краснодарский край, общество