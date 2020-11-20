Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/natsproekt-1585621885.html
Кубань стала одним из лидеров в России по реализации дорожного нацпроекта
Кубань стала одним из лидеров в России по реализации дорожного нацпроекта
Краснодарский край признан одним из лучших регионов России в реализации дорожного нацпроекта, сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:01
2020-11-20T23:01
россия
марат хуснуллин
сочи
краснодарский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_0:256:2732:1793_1400x0_80_0_0_24df9bc30d293b425d2a1153fb020400.jpg
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Краснодарский край признан одним из лучших регионов России в реализации дорожного нацпроекта, сообщает администрация региона.Уточняется, что в рамках форума "Транспортная неделя" вице-премьер России Марат Хуснуллин вручил памятные награды и дипломы субъектам, достигшим наилучших показателей при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году.Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани, в Новороссийской агломерации обновлены пять улиц, также ряд улиц привели в порядок в Сочи и в Краснодарской агломерации."Всего в 2020 году в крае привели в порядок 200 участков улиц и трасс общей протяженностью 202 километра. За счет дополнительного федерального и краевого финансирования в текущем году запланирован ремонт еще более 82 километров. На четырех региональных объектах работы уже окончены, в стадии завершения 30 объектов в Новороссийской агломерации", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201120/kuban-1585460000.html
https://ria.ru/20201120/premiya-1585620954.html
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/82/1560478227_1:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_900512dd3cdc2934758ce534141df426.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, марат хуснуллин, сочи, краснодарский край, общество

Кубань стала одним из лидеров в России по реализации дорожного нацпроекта

23:01 20.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Краснодарский край признан одним из лучших регионов России в реализации дорожного нацпроекта, сообщает администрация региона.
Уточняется, что в рамках форума "Транспортная неделя" вице-премьер России Марат Хуснуллин вручил памятные награды и дипломы субъектам, достигшим наилучших показателей при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 09:47Краснодарский край
Кубань поставит на экспорт сельхозпродукцию на 2,5 миллиарда долларов

"Среди 12 регионов-лидеров – Краснодарский край. Кроме того, памятный диплом команда региона получила за лучшую реализацию патриотического проекта "Улица Победы". Эту акцию в рамках нацпроекта к 9 мая запустил Минтранс РФ. На Кубани отремонтировали 15 улиц, названных в честь Победы или в память о героях ВОВ", - говорится в сообщении.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани, в Новороссийской агломерации обновлены пять улиц, также ряд улиц привели в порядок в Сочи и в Краснодарской агломерации.
"Всего в 2020 году в крае привели в порядок 200 участков улиц и трасс общей протяженностью 202 километра. За счет дополнительного федерального и краевого финансирования в текущем году запланирован ремонт еще более 82 километров. На четырех региональных объектах работы уже окончены, в стадии завершения 30 объектов в Новороссийской агломерации", - добавили в ведомстве.
Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 22:52Краснодарский край
Одаренные школьники Кубани получат премию администрации края
 
РоссияМарат ХуснуллинСочиКраснодарский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
07:33"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
Лента новостейМолния