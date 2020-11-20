https://ria.ru/20201120/narkolog-1585476536.html

Нарколог поддержал идею о мгновенном выявлении пьяных за рулем

Нарколог поддержал идею о мгновенном выявлении пьяных за рулем

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн поддержал идею ГИБДД о мгновенном выявлении наличия алкоголя или наркотиков у... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:10

2020-11-20T11:10

2020-11-20T11:10

михаил черников

здоровье - общество

евгений брюн

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн поддержал идею ГИБДД о мгновенном выявлении наличия алкоголя или наркотиков у водителей, отметив, что это будет лишь предварительный тест, который потом потребует подтверждения.Ранее начальник ГУОБДД МВД РФ Михаил Черников сообщил РИА Новости, что Госавтоинспекторы в скором времени получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков у водителей."Я думаю, что любые методы, которые позволяют выявить потребителя наркотиков и злоупотребляющих алкоголем - это хорошая полезная история",- сказал РИА Новости Брюн.Он отметил, что сейчас на месте могут использовать только алкотестеры. Новые приборы будут показывать только предварительные результаты, анализы потребуется подтверждать в химико-токсикологической лаборатории, подчеркнул Брюн.

https://ria.ru/20200924/patrushev-1577689948.html

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михаил черников, здоровье - общество, евгений брюн, общество