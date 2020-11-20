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Нарколог поддержал идею о мгновенном выявлении пьяных за рулем
Нарколог поддержал идею о мгновенном выявлении пьяных за рулем
Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн поддержал идею ГИБДД о мгновенном выявлении наличия алкоголя или наркотиков у... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:10
2020-11-20T11:10
михаил черников
здоровье - общество
евгений брюн
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн поддержал идею ГИБДД о мгновенном выявлении наличия алкоголя или наркотиков у водителей, отметив, что это будет лишь предварительный тест, который потом потребует подтверждения.Ранее начальник ГУОБДД МВД РФ Михаил Черников сообщил РИА Новости, что Госавтоинспекторы в скором времени получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков у водителей."Я думаю, что любые методы, которые позволяют выявить потребителя наркотиков и злоупотребляющих алкоголем - это хорошая полезная история",- сказал РИА Новости Брюн.Он отметил, что сейчас на месте могут использовать только алкотестеры. Новые приборы будут показывать только предварительные результаты, анализы потребуется подтверждать в химико-токсикологической лаборатории, подчеркнул Брюн.
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михаил черников, здоровье - общество, евгений брюн, общество

Нарколог поддержал идею о мгновенном выявлении пьяных за рулем

11:10 20.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь ЗарембоБеспроводной алкотестер
Беспроводной алкотестер - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн поддержал идею ГИБДД о мгновенном выявлении наличия алкоголя или наркотиков у водителей, отметив, что это будет лишь предварительный тест, который потом потребует подтверждения.
Ранее начальник ГУОБДД МВД РФ Михаил Черников сообщил РИА Новости, что Госавтоинспекторы в скором времени получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков у водителей.
"Я думаю, что любые методы, которые позволяют выявить потребителя наркотиков и злоупотребляющих алкоголем - это хорошая полезная история",- сказал РИА Новости Брюн.
Он отметил, что сейчас на месте могут использовать только алкотестеры. Новые приборы будут показывать только предварительные результаты, анализы потребуется подтверждать в химико-токсикологической лаборатории, подчеркнул Брюн.
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