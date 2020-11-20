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Додон назвал дату инаугурации нового президента Молдавии
Додон назвал дату инаугурации нового президента Молдавии
Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что хотел бы встретиться с Майей Санду, чтобы обсудить вопрос передачи власти в республике,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:20
2020-11-20T11:20
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что хотел бы встретиться с Майей Санду, чтобы обсудить вопрос передачи власти в республике, поскольку инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря.Он отметил, что считает Санду законно избранным президентом, однако не стал отказываться от жалоб. Додон пояснил, что к следующим выборам в стране ЦИК и суды должны четко определить, что именно является нарушением.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря – ровно через четыре года после его инаугурации.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон назвал дату инаугурации нового президента Молдавии

11:20 20.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду во время брифинга в Кишиневе
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что хотел бы встретиться с Майей Санду, чтобы обсудить вопрос передачи власти в республике, поскольку инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря.

"Выборы показали, что поддержку в стране имеют два политика – Игорь Додон с левой стороны и Майя Санду с правой стороны. Хорошо бы, чтобы в ближайшее время состоялась встреча, чтобы мы обсудили, как будет проходить передача власти, потому что 24-25 декабря планируется инаугурация, я уже отдал указания службе протокола администрации президента связаться с ее штабом", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом в Facebook.

Он отметил, что считает Санду законно избранным президентом, однако не стал отказываться от жалоб. Додон пояснил, что к следующим выборам в стране ЦИК и суды должны четко определить, что именно является нарушением.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря – ровно через четыре года после его инаугурации.
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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