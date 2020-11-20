https://ria.ru/20201120/moldaviya-1585478069.html

Додон назвал дату инаугурации нового президента Молдавии

Додон назвал дату инаугурации нового президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что хотел бы встретиться с Майей Санду, чтобы обсудить вопрос передачи власти в республике,... РИА Новости, 20.11.2020

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президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что хотел бы встретиться с Майей Санду, чтобы обсудить вопрос передачи власти в республике, поскольку инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря.Он отметил, что считает Санду законно избранным президентом, однако не стал отказываться от жалоб. Додон пояснил, что к следующим выборам в стране ЦИК и суды должны четко определить, что именно является нарушением.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря – ровно через четыре года после его инаугурации.

https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире