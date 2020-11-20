Додон назвал дату инаугурации нового президента Молдавии
КИШИНЕВ, 20 ноя – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что хотел бы встретиться с Майей Санду, чтобы обсудить вопрос передачи власти в республике, поскольку инаугурация нового главы республики запланирована на 24-25 декабря.
"Выборы показали, что поддержку в стране имеют два политика – Игорь Додон с левой стороны и Майя Санду с правой стороны. Хорошо бы, чтобы в ближайшее время состоялась встреча, чтобы мы обсудили, как будет проходить передача власти, потому что 24-25 декабря планируется инаугурация, я уже отдал указания службе протокола администрации президента связаться с ее штабом", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом в Facebook.
Он отметил, что считает Санду законно избранным президентом, однако не стал отказываться от жалоб. Додон пояснил, что к следующим выборам в стране ЦИК и суды должны четко определить, что именно является нарушением.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набрал 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря – ровно через четыре года после его инаугурации.
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