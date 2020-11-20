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Мишустин призвал перейти к по-настоящему адресной поддержке населения
Мишустин призвал перейти к по-настоящему адресной поддержке населения
России необходимо перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки населения, развивая механизмы социального казначейства, заявил премьер-министр... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:49
2020-11-20T13:49
михаил мишустин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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ДУБНА, 20 ноя – РИА Новости. России необходимо перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки населения, развивая механизмы социального казначейства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы."У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей. Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства, грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек", - сказал премьер.По словам Мишустина, в стране нужна единая цифровая платформа в социальной сфере, которая поможет выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять ее в проактивном режиме, без лишних документов. "Ведь зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и государство должно ему помочь, и не обращается за определенной льготой или пособием", - отметил он.Премьер напомнил, что ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на доходы людей, и правительство "оперативно предоставило поддержку тем, кто пережил это время трудно, - это безработные, семьи с детьми"."Цифровая платформа ФНС позволила провести все необходимые выплаты на детей без личного участия заявителей… По такому же алгоритму сейчас идут выплаты на детей от трех до семи лет. При этом ведется автоматическая проверка данных о доходах этих семей", - рассказал он.Председатель правительства добавил, что список мер помощи постоянно совершенствуется и дополняется.
https://ria.ru/20201119/deti-1585350973.html
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михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Мишустин призвал перейти к по-настоящему адресной поддержке населения

13:49 20.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ДУБНА, 20 ноя – РИА Новости. России необходимо перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки населения, развивая механизмы социального казначейства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы.
"У нас огромное число льгот и пособий, которые направлены на то, чтобы выровнять материальное положение семей. Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы социального казначейства, грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек", - сказал премьер.
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По словам Мишустина, в стране нужна единая цифровая платформа в социальной сфере, которая поможет выявлять тех, кто нуждается в поддержке, и предоставлять ее в проактивном режиме, без лишних документов. "Ведь зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и государство должно ему помочь, и не обращается за определенной льготой или пособием", - отметил он.
Премьер напомнил, что ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на доходы людей, и правительство "оперативно предоставило поддержку тем, кто пережил это время трудно, - это безработные, семьи с детьми".
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Председатель правительства добавил, что список мер помощи постоянно совершенствуется и дополняется.
 
Михаил МишустинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
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