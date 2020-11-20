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Санду призвала к полному выводу российских миротворцев из Приднестровья
Санду призвала к полному выводу российских миротворцев из Приднестровья
Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью "Европейской правде" выразила надежду на разрешение конфликта в Приднестровье и вывод российских миротворцев. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:46
2020-11-20T23:50
россия
майя санду
алексей пушков
елена панина
андрей климов
молдавия
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью "Европейской правде" выразила надежду на разрешение конфликта в Приднестровье и вывод российских миротворцев. Политик назвала это непростой задачей и отметила, что этот вопрос следует решить мирным путем.По ее словам, Приднестровье — это регион, который "откололся", и молдавские политики туда не могут даже попасть."И — да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе — и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", — сказала она, добавив, что Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.Также будущая глава государства выступила против федерализации Молдавии. Санду выразила уверенность, что формат решения конфликта найдут."И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", — заключила она.Ранее на встрече с послом России Олегом Васнецовым Санду назвала своей миссией вывод Молдавии из международной изоляции и налаживание хороших отношений с Москвой.Безопасность важнее громких заявленийРоссийские политики посчитали, что вывод миротворцев может спровоцировать экскалацию конфликта.Так, член Совета Федерации Алексей Пушков подчеркнул, что именно российский миротворческий контингент гарантирует безопасность в Приднестровье уже на протяжении почти трех десятилетий. Также он напомнил, что около 220 тысяч жителей Приднестровья — граждане России."Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии", — резюмировал он.Сенатор Андрей Климов также заявил, что вывод контингента может привести к обострению ситуации."Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — отметил политик.При этом он добавил, что Россия всегда готова решать вопросы политико-дипломатическим путем. Климов также добавил, что молдавскому руководству следует отказаться от желания угодить американским партнерам, которых не заботит судьба жителей Приднестровья.Депутат Госдумы Елена Панина отметила, что озвученное Санду предложение не примут в Тирасполе. Она заявила, что избранный президент Молдавии не предлагает Приднестровью ничего взамен вывода миротворцев, поскольку отказывается от возможной федерализации. По ее словам, это означает фактическое возвращение к ситуации 1992 года, когда и разгорелся конфликт. Налицо перспектива "размораживания" с последующим выходом на "горячую фазу", чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем", — заявила она РИА Новости."Ничего хорошего"При этом действующий президент Игорь Додон ранее заявил, что антироссийская политика Санду не принесет государству ничего хорошего."На уровне страны мы это компенсируем за счет парламента и правительства, будем проводить взвешенную политику", — сказал он в эфире телеканала NTV Moldova.По его мнению, Санду вспоминает о русскоязычных избирателях только на время предвыборной кампании, при этом ее кампания строилась на сближении с Западом. В прошлое воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики.. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Согласно итоговым данным, представленных ЦИК, Санду победила с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Таким образом, Санду станет президентов на следующие четыре года.
https://ria.ru/20201120/sandu-1585606269.html
https://ria.ru/20201119/dodon-1585297577.html
https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html
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россия, майя санду, алексей пушков, елена панина, андрей климов, молдавия, в мире

Санду призвала к полному выводу российских миротворцев из Приднестровья

23:46 20.11.2020 (обновлено: 23:50 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду в интервью "Европейской правде" выразила надежду на разрешение конфликта в Приднестровье и вывод российских миротворцев.
Политик назвала это непростой задачей и отметила, что этот вопрос следует решить мирным путем.
По ее словам, Приднестровье — это регион, который "откололся", и молдавские политики туда не могут даже попасть.
"И — да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе — и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", — сказала она, добавив, что Молдавия не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.
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Также будущая глава государства выступила против федерализации Молдавии. Санду выразила уверенность, что формат решения конфликта найдут.
"И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", — заключила она.
Ранее на встрече с послом России Олегом Васнецовым Санду назвала своей миссией вывод Молдавии из международной изоляции и налаживание хороших отношений с Москвой.

Безопасность важнее громких заявлений

Российские политики посчитали, что вывод миротворцев может спровоцировать экскалацию конфликта.
Так, член Совета Федерации Алексей Пушков подчеркнул, что именно российский миротворческий контингент гарантирует безопасность в Приднестровье уже на протяжении почти трех десятилетий. Также он напомнил, что около 220 тысяч жителей Приднестровья — граждане России.
"Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии", — резюмировал он.
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Сенатор Андрей Климов также заявил, что вывод контингента может привести к обострению ситуации.
"Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — отметил политик.
При этом он добавил, что Россия всегда готова решать вопросы политико-дипломатическим путем. Климов также добавил, что молдавскому руководству следует отказаться от желания угодить американским партнерам, которых не заботит судьба жителей Приднестровья.
Депутат Госдумы Елена Панина отметила, что озвученное Санду предложение не примут в Тирасполе. Она заявила, что избранный президент Молдавии не предлагает Приднестровью ничего взамен вывода миротворцев, поскольку отказывается от возможной федерализации. По ее словам, это означает фактическое возвращение к ситуации 1992 года, когда и разгорелся конфликт. Налицо перспектива "размораживания" с последующим выходом на "горячую фазу", чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем", — заявила она РИА Новости.
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"Ничего хорошего"

При этом действующий президент Игорь Додон ранее заявил, что антироссийская политика Санду не принесет государству ничего хорошего.
"На уровне страны мы это компенсируем за счет парламента и правительства, будем проводить взвешенную политику", — сказал он в эфире телеканала NTV Moldova.
По его мнению, Санду вспоминает о русскоязычных избирателях только на время предвыборной кампании, при этом ее кампания строилась на сближении с Западом.
В прошлое воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики.. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Согласно итоговым данным, представленных ЦИК, Санду победила с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Таким образом, Санду станет президентов на следующие четыре года.
 
РоссияМайя СандуАлексей ПушковЕлена ПанинаАндрей КлимовМолдавияВ мире
 
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