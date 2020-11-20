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Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе
Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе
Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полностью завершено, он приступил к выполнению задач, заявил министр обороны РФ Сергей РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:39
2020-11-20T19:39
2020-11-20T19:39
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полностью завершено, он приступил к выполнению задач, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Всего было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста, отметил Шойгу. Территория Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта, сообщил министр.
нагорный карабах
степанакерт
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, степанакерт, в мире