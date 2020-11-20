https://ria.ru/20201120/mirotvortsy-1585602341.html

Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полностью завершено, он приступил к выполнению задач, заявил министр обороны РФ Сергей РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:39

2020-11-20T19:39

2020-11-20T19:39

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

степанакерт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585330019_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_fe915f63824b404271343f296316a122.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полностью завершено, он приступил к выполнению задач, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Всего было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста, отметил Шойгу. Территория Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта, сообщил министр.

нагорный карабах

степанакерт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, степанакерт, в мире