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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе
Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе
Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полностью завершено, он приступил к выполнению задач, заявил министр обороны РФ Сергей РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:39
2020-11-20T19:39
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полностью завершено, он приступил к выполнению задач, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Всего было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста, отметил Шойгу. Территория Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта, сообщил министр.
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, степанакерт, в мире

Российские миротворцы завершили развертывание в Карабахе

19:39 20.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы сопровождают азербайджанскую военную колонну из Шуши в сторону села Красный Базар
Российские миротворцы сопровождают азербайджанскую военную колонну из Шуши в сторону села Красный Базар - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развертывание российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полностью завершено, он приступил к выполнению задач, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач", - сказал Шойгу в пятницу на совещании по ситуации в Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Всего было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, развернуты 23 наблюдательных поста, отметил Шойгу. Территория Лачинского коридора и участок дороги до Степанакерта протяженностью 28 километров полностью очищены от взрывоопасных предметов и разбитой техники. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта, сообщил министр.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуСтепанакертВ мире
 
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