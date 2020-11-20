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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/mirotvortsy-1585588542.html
Путин объяснил важность урегулирования ситуации в Карабахе для России
Путин объяснил важность урегулирования ситуации в Карабахе для России
Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно для России для обеспечения внутренней безопасности, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:41
2020-11-20T21:22
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно для России для обеспечения внутренней безопасности, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам миротворческой миссии в регионе.Президент подчеркнул, что российские миротворцы действуют в регионе четко и слаженно, развертывание миссии позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Оперативно проведенное разминирование помогло установить надежную связь, добавил глава государства.Путин также подчеркнул, что российские военные эффективно контролируют соблюдение режима прекращения огня всеми сторонами, "обстановка в целом стабилизировалась".Кроме того, миротворцы сопровождают беженцев, приводят в безопасное состояние жилые здания, дороги и социальные объекты, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами, добавил президент.Он также предостерег от попыток затормозить исполнение трехстороннего соглашения о прекращении огня.
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60
Путин отметил четкую и слаженную работу миротворцев в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, благодаря разминированию удалось наладить в регионе надежную связь.
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россия, нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин объяснил важность урегулирования ситуации в Карабахе для России

18:41 20.11.2020 (обновлено: 21:22 20.11.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно для России для обеспечения внутренней безопасности, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам миротворческой миссии в регионе.

"В России проживают миллионы армян и азербайджанцев, нас связывают с этими республиками многовековые — без всякого преувеличения — связи. Это имеет для нас и внутриполитическое измерение в этой связи и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики".

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
Владимир Путин
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 19:02Ситуация в Нагорном Карабахе
Лавров заявил о попытках затормозить исполнение соглашения по Карабаху
Президент подчеркнул, что российские миротворцы действуют в регионе четко и слаженно, развертывание миссии позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Оперативно проведенное разминирование помогло установить надежную связь, добавил глава государства.
Путин также подчеркнул, что российские военные эффективно контролируют соблюдение режима прекращения огня всеми сторонами, "обстановка в целом стабилизировалась".
Кроме того, миротворцы сопровождают беженцев, приводят в безопасное состояние жилые здания, дороги и социальные объекты, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами, добавил президент.
Он также предостерег от попыток затормозить исполнение трехстороннего соглашения о прекращении огня.
"Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно — война. <...> И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчет", — заключил Путин.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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