https://ria.ru/20201120/mirotvortsy-1585588542.html

Путин объяснил важность урегулирования ситуации в Карабахе для России

Путин объяснил важность урегулирования ситуации в Карабахе для России

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно для России для обеспечения внутренней безопасности, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:41

2020-11-20T18:41

2020-11-20T21:22

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно для России для обеспечения внутренней безопасности, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам миротворческой миссии в регионе.Президент подчеркнул, что российские миротворцы действуют в регионе четко и слаженно, развертывание миссии позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв. Оперативно проведенное разминирование помогло установить надежную связь, добавил глава государства.Путин также подчеркнул, что российские военные эффективно контролируют соблюдение режима прекращения огня всеми сторонами, "обстановка в целом стабилизировалась".Кроме того, миротворцы сопровождают беженцев, приводят в безопасное состояние жилые здания, дороги и социальные объекты, обеспечивают безопасность колонн с гуманитарными грузами, добавил президент.Он также предостерег от попыток затормозить исполнение трехстороннего соглашения о прекращении огня.

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585593597.html

россия

нагорный карабах

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Путин отметил четкую и слаженную работу миротворцев в Нагорном Карабахе Президент России Владимир Путин отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, благодаря разминированию удалось наладить в регионе надежную связь. 2020-11-20T18:41 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, в мире