https://ria.ru/20201120/mikrobiom-1585564754.html

В рисунках Леонардо да Винчи нашли человеческую ДНК

В рисунках Леонардо да Винчи нашли человеческую ДНК

Биологи и историки из Австрии и Италии изучили состав биологического материала на семи рисунках Леонардо да Винчи и обнаружили неожиданное разнообразие... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:16

2020-11-20T17:16

2020-11-20T17:16

риа наука

генетика

биология

леонардо да винчи

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Биологи и историки из Австрии и Италии изучили состав биологического материала на семи рисунках Леонардо да Винчи и обнаружили неожиданное разнообразие бактерий, грибов и ДНК человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.Ученые из Университета природных ресурсов и наук о жизни в Вене под руководством Гвадалупе Пиньяр (Guadalupe Piñar) вместе с коллегами из Центрального института патологии архивов и книг в Риме использовали для анализа микробиома рисунков инновационный геномный подход под названием Nanopore, сочетающий метод секвенирование третьего поколения с протоколом амплификации генома (WGA).Это первое полногеномное исследование произведений великого итальянского художника, но не первое использование подобного подхода в области искусства. В 2019 году Пиньяр и ее коллеги, изучив микробиом, определили условия хранения и возможное географическое происхождение трех статуй, реквизированных у контрабандистов. А уже в этом году анализ микробиома древних пергаментов позволил выяснить происхождение шкур, которые использовались для их изготовления тысячу лет назад. "Чувствительность метода секвенирования Nanopore предлагает отличный инструмент для мониторинга предметов искусства, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Пиньяр. — Он позволяет оценивать микробиом и визуализировать его вариации. Этот подход можно использовать для создания биоархива истории объектов".Несмотря на отсутствие видимых повреждений бумаги, исследователи обнаружили следы неожиданно большого количества бактерий. В целом бактерии преобладали над грибами, в то время как раньше считалось, что на бумажных носителях доминируют грибы, и именно они способствуют разрушению рисунков со временем, поэтому меры, направленные на сохранение произведений, были в основном направлены против грибов.Исследователи считают, что большая доля этих бактерий, типичных для микробиома человека, была оставлена во время реставрационных работ, а бактерии из микробиома насекомых, скорее всего, занесены вместе с экскрементами мух.Второе интересное наблюдение - наличие большого количества ДНК человека. Авторы отмечают, что нет никаких оснований утверждать, что это ДНК самого мастера. Больше вероятность, что эти следы оставлены реставраторами на протяжении многих лет.Авторам исследования удалось установить географическую корреляцию как бактериального, так и грибного сообществ. Их анализ указывает на то, что рисунки долгое время находились на территории Турина и Рима.Авторы считают, что с помощью разработанного ими метода можно создать биологические "отпечатки пальцев" самых значимых произведений искусства, что не только позволит узнать много нового об истории их создания и хранения, но и обеспечит им дополнительную защиту.

https://ria.ru/20200429/1570704940.html

https://ria.ru/20200107/1563161833.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генетика, биология, леонардо да винчи, австрия, италия, искусство