Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201120/mifi-1585311318.html
Новая российская технология позволит заменить человека еще в одной сфере
Новая российская технология позволит заменить человека еще в одной сфере
Впервые обучить нейросеть поиску и анализу наночастиц с помощью микроскопа смогли ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:00
2020-11-20T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152297/71/1522977132_128:0:7374:4076_1400x0_80_0_0_b4035d585bf4294c441f1e5cf3372088.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Впервые обучить нейросеть поиску и анализу наночастиц с помощью микроскопа смогли ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). Предложенный ими метод обучения нейросетей позволит отказаться от ручной обработки микрофотографий, что многократно увеличит скорость и качество анализа новых наноматериалов. Данные исследования опубликованы в журнале Ultramicroscopy.Чтобы обучить нейросеть решать ту или иную задачу, необходимо, как объяснили ученые, "скормить" ей массив уже решенных примеров. Обычно такие обучающие примеры создают люди — так называемые разметчики данных. Чтобы научить сеть анализу изображений, требуются нескольких десятков тысяч размеченных фото, что, по словам ученых, крайне затруднительно для ряда узкоспециальных научных задач.Одной из таких областей является анализ данных микроскопии наночастиц, для которого до сих пор не существовало удобных инструментов. Исследование ученых НИЯУ МИФИ показало, что эффективно обучать нейросети анализу изображений со сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) можно не размечая реальные микрофотографии вручную, а генерируя имитирующие их изображения на компьютере."СЭМ, использующий вместо видимого света пучок электронов, применяется при изучении наночастиц, синтезируемых для медицины и других целей. Анализ снимков СЭМ заключается в обнаружении частиц и распределении их по размерам. Нейросетевые подходы в этой области не развиты, а стандартные методы обработки изображений не дают нужного качества", – объяснил специалист Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Александр Харин.Обычно и анализ микрофотографий, и их разметка для нейросетей проходит в ручном режиме — ученый обводит каждую частицу и измеряет ее размеры. При этом на одном снимке их может быть несколько тысяч. Существующие архитектуры нейросетей позволяют эффективно анализировать подобные изображения, так что проблема, по словам ученых, лишь в отсутствии достаточного массива размеченных данных.Оказалось, по словам ученых НИЯУ МИФИ, можно просто нарисовать наночастицы с учетом их текстуры на реальных микрофотографиях из открытых баз снимков, сделанных на СЭМ. Тогда для каждого сгенерированного изображения будет точно известно, где расположены частицы и каковы их размеры.Результаты исследования позволят автоматизировать обработку снимков СЭМ, совершив переворот в стандартных методах исследования новых материалов, уверены ученые. Это поможет не только сократить время исследования, но и увеличить количество анализируемых частиц — от сотен единиц до десятков тысяч.В ходе исследования использовалась нейросеть с архитектурой RetinaNet. В дальнейшем научный коллектив намерен использовать этот же подход для классификации наночастиц по форме — пока что это также полностью ручная работа.
https://ria.ru/20180424/1519273397.html
https://ria.ru/20180521/1520973390.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152297/71/1522977132_1033:0:6468:4076_1400x0_80_0_0_e6a36a28d466d28ece20cc24f06952c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии

Новая российская технология позволит заменить человека еще в одной сфере

09:00 20.11.2020
 
© Depositphotos / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / sdecoret
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Впервые обучить нейросеть поиску и анализу наночастиц с помощью микроскопа смогли ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). Предложенный ими метод обучения нейросетей позволит отказаться от ручной обработки микрофотографий, что многократно увеличит скорость и качество анализа новых наноматериалов. Данные исследования опубликованы в журнале Ultramicroscopy.
Чтобы обучить нейросеть решать ту или иную задачу, необходимо, как объяснили ученые, "скормить" ей массив уже решенных примеров. Обычно такие обучающие примеры создают люди — так называемые разметчики данных. Чтобы научить сеть анализу изображений, требуются нескольких десятков тысяч размеченных фото, что, по словам ученых, крайне затруднительно для ряда узкоспециальных научных задач.
Одной из таких областей является анализ данных микроскопии наночастиц, для которого до сих пор не существовало удобных инструментов. Исследование ученых НИЯУ МИФИ показало, что эффективно обучать нейросети анализу изображений со сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) можно не размечая реальные микрофотографии вручную, а генерируя имитирующие их изображения на компьютере.
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic - РИА Новости, 1920, 24.04.2018
24 апреля 2018, 10:58РИА Наука
Ученые обучили нейросеть определять пол человека по написанному тексту
"СЭМ, использующий вместо видимого света пучок электронов, применяется при изучении наночастиц, синтезируемых для медицины и других целей. Анализ снимков СЭМ заключается в обнаружении частиц и распределении их по размерам. Нейросетевые подходы в этой области не развиты, а стандартные методы обработки изображений не дают нужного качества", – объяснил специалист Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Александр Харин.
Обычно и анализ микрофотографий, и их разметка для нейросетей проходит в ручном режиме — ученый обводит каждую частицу и измеряет ее размеры. При этом на одном снимке их может быть несколько тысяч. Существующие архитектуры нейросетей позволяют эффективно анализировать подобные изображения, так что проблема, по словам ученых, лишь в отсутствии достаточного массива размеченных данных.
Оказалось, по словам ученых НИЯУ МИФИ, можно просто нарисовать наночастицы с учетом их текстуры на реальных микрофотографиях из открытых баз снимков, сделанных на СЭМ. Тогда для каждого сгенерированного изображения будет точно известно, где расположены частицы и каковы их размеры.

"Подобный подход использовался для решения некоторых задач, например, для обучения беспилотных автомобилей, однако оказалось, что нарисовать фотореалистичные и достаточно вариабельные изображения непросто. Но применительно к СЭМ такой подход полностью оправдан: нейросеть, обученная на нарисованных изображениях, отлично работает и на реальных снимках", – отметил Харин.

Результаты исследования позволят автоматизировать обработку снимков СЭМ, совершив переворот в стандартных методах исследования новых материалов, уверены ученые. Это поможет не только сократить время исследования, но и увеличить количество анализируемых частиц — от сотен единиц до десятков тысяч.
В ходе исследования использовалась нейросеть с архитектурой RetinaNet. В дальнейшем научный коллектив намерен использовать этот же подход для классификации наночастиц по форме — пока что это также полностью ручная работа.
Композитор за работой - РИА Новости, 1920, 21.05.2018
21 мая 2018, 09:26РИА Наука
Ученые НИЯУ МИФИ разрабатывают виртуального помощника композитора
 
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
Лента новостейМолния