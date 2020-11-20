https://ria.ru/20201120/mifi-1585311318.html

Новая российская технология позволит заменить человека еще в одной сфере

Новая российская технология позволит заменить человека еще в одной сфере

Впервые обучить нейросеть поиску и анализу наночастиц с помощью микроскопа смогли ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:00

2020-11-20T09:00

2020-11-20T09:00

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

технологии

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Впервые обучить нейросеть поиску и анализу наночастиц с помощью микроскопа смогли ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ). Предложенный ими метод обучения нейросетей позволит отказаться от ручной обработки микрофотографий, что многократно увеличит скорость и качество анализа новых наноматериалов. Данные исследования опубликованы в журнале Ultramicroscopy.Чтобы обучить нейросеть решать ту или иную задачу, необходимо, как объяснили ученые, "скормить" ей массив уже решенных примеров. Обычно такие обучающие примеры создают люди — так называемые разметчики данных. Чтобы научить сеть анализу изображений, требуются нескольких десятков тысяч размеченных фото, что, по словам ученых, крайне затруднительно для ряда узкоспециальных научных задач.Одной из таких областей является анализ данных микроскопии наночастиц, для которого до сих пор не существовало удобных инструментов. Исследование ученых НИЯУ МИФИ показало, что эффективно обучать нейросети анализу изображений со сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) можно не размечая реальные микрофотографии вручную, а генерируя имитирующие их изображения на компьютере."СЭМ, использующий вместо видимого света пучок электронов, применяется при изучении наночастиц, синтезируемых для медицины и других целей. Анализ снимков СЭМ заключается в обнаружении частиц и распределении их по размерам. Нейросетевые подходы в этой области не развиты, а стандартные методы обработки изображений не дают нужного качества", – объяснил специалист Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Александр Харин.Обычно и анализ микрофотографий, и их разметка для нейросетей проходит в ручном режиме — ученый обводит каждую частицу и измеряет ее размеры. При этом на одном снимке их может быть несколько тысяч. Существующие архитектуры нейросетей позволяют эффективно анализировать подобные изображения, так что проблема, по словам ученых, лишь в отсутствии достаточного массива размеченных данных.Оказалось, по словам ученых НИЯУ МИФИ, можно просто нарисовать наночастицы с учетом их текстуры на реальных микрофотографиях из открытых баз снимков, сделанных на СЭМ. Тогда для каждого сгенерированного изображения будет точно известно, где расположены частицы и каковы их размеры.Результаты исследования позволят автоматизировать обработку снимков СЭМ, совершив переворот в стандартных методах исследования новых материалов, уверены ученые. Это поможет не только сократить время исследования, но и увеличить количество анализируемых частиц — от сотен единиц до десятков тысяч.В ходе исследования использовалась нейросеть с архитектурой RetinaNet. В дальнейшем научный коллектив намерен использовать этот же подход для классификации наночастиц по форме — пока что это также полностью ручная работа.

https://ria.ru/20180424/1519273397.html

https://ria.ru/20180521/1520973390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии