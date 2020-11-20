https://ria.ru/20201120/memorial-1585569897.html

Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР

Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил создать к 80-летию Победы мемориальный комплекс,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:25

2020-11-20T17:25

2020-11-20T17:29

75 лет великой победы

россия

музей победы

владимир мединский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564018986_0:0:1717:967_1400x0_80_0_0_195245ab8b6a4f1d0b68dbca616ae596.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил создать к 80-летию Победы мемориальный комплекс, посвященный жертвам геноцида, который осуществляли нацисты и их пособники в отношении мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.

https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html

https://ria.ru/20201120/genotsid-1585550103.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музей победы, владимир мединский, общество