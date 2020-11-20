Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:25 20.11.2020 (обновлено: 17:29 20.11.2020)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший министр культуры РФ, помощник президента Владимир Мединский
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил создать к 80-летию Победы мемориальный комплекс, посвященный жертвам геноцида, который осуществляли нацисты и их пособники в отношении мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
"У нас много памятников солдатам, генералам, героям, их должно быть еще больше. Но имеет смысл сделать мемориал жертвам геноцида в память о мирных представителях народов Советского Союза, ставших жертвами человеконенавистнической политики нацистов", - сказал Мединский в пятницу на пленарном заседании форума "Уроки Нюрнберга". "Эту инициативу надо реализовать, может быть, к 80-летию Победы", - добавил он.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века.
На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - представить доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.