Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/mem-1585600111.html
Глава МИД Украины ответил на заявление Лукашенко мемом
Глава МИД Украины ответил на заявление Лукашенко мемом
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о деятельности центров американских спецслужб на Украине и РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:30
2020-11-20T19:30
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
чехия
белоруссия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1400x0_80_0_0_385298c8b1a08f35fec6c87a95ccc161.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о деятельности центров американских спецслужб на Украине и в Польше.Ранее белорусский лидер заявил, что такие центры функционируют в Киеве и под Варшавой. По его словам, обнаружить их удалось совместными усилиями российской и белорусской разведок.В ответ Кулеба в Twitter опубликовал GIF-анимацию с британским актером Патриком Стюартом в образе капитана Пикара из сериала "Звездный путь", делающего "фейспалм" — жест, символизирующий смесь разочарования и усталости.Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги оппозиции координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.
https://ria.ru/20201117/lukashenko-1584961791.html
чехия
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1400x0_80_0_0_c6e2133a8d170e3f55f98a9ff710a3b7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, чехия, белоруссия, сша, украина, в мире

Глава МИД Украины ответил на заявление Лукашенко мемом

19:30 20.11.2020
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о деятельности центров американских спецслужб на Украине и в Польше.
Ранее белорусский лидер заявил, что такие центры функционируют в Киеве и под Варшавой. По его словам, обнаружить их удалось совместными усилиями российской и белорусской разведок.
В ответ Кулеба в Twitter опубликовал GIF-анимацию с британским актером Патриком Стюартом в образе капитана Пикара из сериала "Звездный путь", делающего "фейспалм" — жест, символизирующий смесь разочарования и усталости.
Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги оппозиции координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 11:50Протесты в Белоруссии
Лукашенко раскритиковал позицию Польши и Литвы в отношении Минска
 
Дмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныЧехияБелоруссияСШАУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
07:33"Президенту плевать": экс-министр заявила об унижении Украины перед МВФ
Лента новостейМолния