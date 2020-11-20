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Глава МИД Украины ответил на заявление Лукашенко мемом

Глава МИД Украины ответил на заявление Лукашенко мемом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о деятельности центров американских спецслужб на Украине и РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:30

2020-11-20T19:30

2020-11-20T19:30

дмитрий кулеба

александр лукашенко

мид украины

чехия

белоруссия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о деятельности центров американских спецслужб на Украине и в Польше.Ранее белорусский лидер заявил, что такие центры функционируют в Киеве и под Варшавой. По его словам, обнаружить их удалось совместными усилиями российской и белорусской разведок.В ответ Кулеба в Twitter опубликовал GIF-анимацию с британским актером Патриком Стюартом в образе капитана Пикара из сериала "Звездный путь", делающего "фейспалм" — жест, символизирующий смесь разочарования и усталости.Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги оппозиции координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1584961791.html

чехия

белоруссия

сша

украина

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дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, чехия, белоруссия, сша, украина, в мире