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В Антальи двух россиян задержали за отказ носить маски
В Антальи двух россиян задержали за отказ носить маски
Двоих россиян доставили в отделение полиции аэропорта турецкой Антальи за отказ от ношения масок в общественных местах, им выдано предписание об оплате штрафа,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:15
2020-11-20T12:52
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Двоих россиян доставили в отделение полиции аэропорта турецкой Антальи за отказ от ношения масок в общественных местах, им выдано предписание об оплате штрафа, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе.Масочный режим в связи с эпидемией коронавируса действует на всей территории Турции. Гражданам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без масок.Он добавил, что в тот же вечер нарушители порядка были отпущены и проследовали к месту отдыха, обращения российских граждан по данному инциденту не поступали.
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туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, в мире

В Антальи двух россиян задержали за отказ носить маски

12:15 20.11.2020 (обновлено: 12:52 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Двоих россиян доставили в отделение полиции аэропорта турецкой Антальи за отказ от ношения масок в общественных местах, им выдано предписание об оплате штрафа, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе.
Масочный режим в связи с эпидемией коронавируса действует на всей территории Турции. Гражданам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без масок.
"По имеющейся в генконсульстве информации, полученной в местных правоохранительных органах, вечером 19 ноября в отделение полиции в аэропорту Антальи были доставлены два гражданина РФ - пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за отказ от "ношения масок в общественных местах" и выписано предписание об оплате штрафа", - сказал представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что в тот же вечер нарушители порядка были отпущены и проследовали к месту отдыха, обращения российских граждан по данному инциденту не поступали.
Проверка масочного режима в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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