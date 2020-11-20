https://ria.ru/20201120/maski-1585491314.html

В Антальи двух россиян задержали за отказ носить маски

В Антальи двух россиян задержали за отказ носить маски

Двоих россиян доставили в отделение полиции аэропорта турецкой Антальи за отказ от ношения масок в общественных местах, им выдано предписание об оплате штрафа,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:15

2020-11-20T12:15

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АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Двоих россиян доставили в отделение полиции аэропорта турецкой Антальи за отказ от ношения масок в общественных местах, им выдано предписание об оплате штрафа, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе.Масочный режим в связи с эпидемией коронавируса действует на всей территории Турции. Гражданам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без масок.Он добавил, что в тот же вечер нарушители порядка были отпущены и проследовали к месту отдыха, обращения российских граждан по данному инциденту не поступали.

https://ria.ru/20201120/maska-1585460506.html

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