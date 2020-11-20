В Антальи двух россиян задержали за отказ носить маски
12:15 20.11.2020 (обновлено: 12:52 20.11.2020)
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Двоих россиян доставили в отделение полиции аэропорта турецкой Антальи за отказ от ношения масок в общественных местах, им выдано предписание об оплате штрафа, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом турецком городе.
Масочный режим в связи с эпидемией коронавируса действует на всей территории Турции. Гражданам запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без масок.
"По имеющейся в генконсульстве информации, полученной в местных правоохранительных органах, вечером 19 ноября в отделение полиции в аэропорту Антальи были доставлены два гражданина РФ - пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении за отказ от "ношения масок в общественных местах" и выписано предписание об оплате штрафа", - сказал представитель российской дипмиссии.
Он добавил, что в тот же вечер нарушители порядка были отпущены и проследовали к месту отдыха, обращения российских граждан по данному инциденту не поступали.