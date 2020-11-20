Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20201120/mandela-1585485044.html
Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?
Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?
Эффект Манделы - странное явление в психологии, когда многие люди (вплоть до целых стран) помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно. От цитаты из мультика детства до важного политического решения - на что распространяется коллективная ложная память? Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?
2020-11-20T12:00
2020-11-20T12:00
не верю!
память
подкаст
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585484989_0:0:635:357_1400x0_80_0_0_68c422422f3d433c392c06efd50d2999.jpg
Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?
Эффект Манделы - странное явление в психологии, когда многие люди (вплоть до целых стран) помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно. От цитаты из мультика детства до важного политического решения - на что распространяется коллективная ложная память? Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?
Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.2:49 - блиц-опрос: проверьте вместе с ведущими, есть ли у вас ложные воспоминания.4:30 - “эффект Манделы”: что такого сделал африканский политик, что в его честь назвали коллективную ложную память? Из-за чего возникает этот эффект?7:30 - “Мы все сказали 50!” Живой пример ложной памяти на числа и формирования воспоминаний под коллективным давлением.8:40 - “Я устал, я ухожу”: как на самом деле звучала цитата Ельцина? Почему мы помним слова, которые никто не говорил?11:01 - как образы из СМИ и медиа со временем подменяют историческую правду: примеры Хрущёва и Екатерины II.13:27 - лозунги, цитаты из фильмов, стихи: почему не получается правильно запомнить даже то, что всё время на слуху?15:48 - эрозия памяти и пост-травматический синдром: психологические механизмы эффектов памяти.19:06 - внушаемость, конформизм и манипуляция восприятием: как зародить мысль и создать ложное воспоминание?21:28 - почему свидетельские показания - ненадёжный инструмент раскрытия преступлений.22:48 - “феномен Форера-Барнума”: доверие к общим словам и псевдо-экспертизе заставляют поверить в то, чего нет.24:24 - как противостоять эффекту ложной памяти? 25:40 - проявление эффекта Манделы в политике.28:15 - откуда берутся предпосылки для формирования ложных воспоминаний: изнутри или извне?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585484989_66:0:542:357_1400x0_80_0_0_54afbc7b0c89d8da2b8494d2adc0c834.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, память, подкаст, психология

Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

12:00 20.11.2020
 
Не верю!
Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?
12:00
Читать ria.ru в
Эффект Манделы - странное явление в психологии, когда многие люди (вплоть до целых стран) помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно. От цитаты из мультика детства до важного политического решения - на что распространяется коллективная ложная память? Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?
Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
2:49 - блиц-опрос: проверьте вместе с ведущими, есть ли у вас ложные воспоминания.
4:30 - “эффект Манделы”: что такого сделал африканский политик, что в его честь назвали коллективную ложную память? Из-за чего возникает этот эффект?
7:30 - “Мы все сказали 50!” Живой пример ложной памяти на числа и формирования воспоминаний под коллективным давлением.
8:40 - “Я устал, я ухожу”: как на самом деле звучала цитата Ельцина? Почему мы помним слова, которые никто не говорил?
11:01 - как образы из СМИ и медиа со временем подменяют историческую правду: примеры Хрущёва и Екатерины II.
13:27 - лозунги, цитаты из фильмов, стихи: почему не получается правильно запомнить даже то, что всё время на слуху?
15:48 - эрозия памяти и пост-травматический синдром: психологические механизмы эффектов памяти.
19:06 - внушаемость, конформизм и манипуляция восприятием: как зародить мысль и создать ложное воспоминание?
21:28 - почему свидетельские показания - ненадёжный инструмент раскрытия преступлений.
22:48 - “феномен Форера-Барнума”: доверие к общим словам и псевдо-экспертизе заставляют поверить в то, чего нет.
24:24 - как противостоять эффекту ложной памяти?
25:40 - проявление эффекта Манделы в политике.
28:15 - откуда берутся предпосылки для формирования ложных воспоминаний: изнутри или извне?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Монтаж Светланы Виноградовой
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не верю!памятьПодкастПсихология
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
Лента новостейМолния