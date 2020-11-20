https://ria.ru/20201120/mandela-1585485044.html

Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

Эффект Манделы - странное явление в психологии, когда многие люди (вплоть до целых стран) помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно. От цитаты из мультика детства до важного политического решения - на что распространяется коллективная ложная память? Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?

2020-11-20T12:00

2020-11-20T12:00

2020-11-20T12:00

не верю!

память

подкаст

психология

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Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было? Эффект Манделы - странное явление в психологии, когда многие люди (вплоть до целых стран) помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно. От цитаты из мультика детства до важного политического решения - на что распространяется коллективная ложная память? Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?

Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.2:49 - блиц-опрос: проверьте вместе с ведущими, есть ли у вас ложные воспоминания.4:30 - “эффект Манделы”: что такого сделал африканский политик, что в его честь назвали коллективную ложную память? Из-за чего возникает этот эффект?7:30 - “Мы все сказали 50!” Живой пример ложной памяти на числа и формирования воспоминаний под коллективным давлением.8:40 - “Я устал, я ухожу”: как на самом деле звучала цитата Ельцина? Почему мы помним слова, которые никто не говорил?11:01 - как образы из СМИ и медиа со временем подменяют историческую правду: примеры Хрущёва и Екатерины II.13:27 - лозунги, цитаты из фильмов, стихи: почему не получается правильно запомнить даже то, что всё время на слуху?15:48 - эрозия памяти и пост-травматический синдром: психологические механизмы эффектов памяти.19:06 - внушаемость, конформизм и манипуляция восприятием: как зародить мысль и создать ложное воспоминание?21:28 - почему свидетельские показания - ненадёжный инструмент раскрытия преступлений.22:48 - “феномен Форера-Барнума”: доверие к общим словам и псевдо-экспертизе заставляют поверить в то, чего нет.24:24 - как противостоять эффекту ложной памяти? 25:40 - проявление эффекта Манделы в политике.28:15 - откуда берутся предпосылки для формирования ложных воспоминаний: изнутри или извне?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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