https://ria.ru/20201120/makron-1585555133.html

Макрон обвинил Россию в разжигании антифранцузских настроений в Африке

Макрон обвинил Россию в разжигании антифранцузских настроений в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рост антифранцузских настроений в Африке якобы связан со стратегией России и Турции. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:39

2020-11-20T16:39

2020-11-20T16:39

россия

эммануэль макрон

франция

африка

в мире

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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рост антифранцузских настроений в Африке якобы связан со стратегией России и Турции.Франция до середины XX века контролировала значительную часть Западной и Экваториальной Африки, после крушения колониальной империи Париж сохранил влияние на многие бывшие колонии."Не надо быть наивными в этом вопросе: многие из тех, кто кричит, кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, подкуплены Россией или Турцией", - сказал Макрон в интервью изданию Jeanе Afrique, отвечая на вопрос, как он объясняет рост антифранцузских настроений в Африке.Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада во вмешательстве в демократические процессы в разных странах мира.Французский лидер полагает, что между Францией и Африкой "должна быть история любви". "Наша страна присутствовала на континенте одновременно через трехстороннюю торговлю, конфликты с начала XIX века, а затем колониальные войны. Эта история есть. Мы ее наследники. Были ли мы участниками? Нет. Признана ли эта история? Да, несмотря на то, что все еще идет историографическая работа. Но мы не должны оставаться пленниками нашего прошлого. Это было бы ужасно", - отметил он.

https://ria.ru/20201028/bezopasnost-1581965573.html

https://ria.ru/20201029/vmeshatelstvo-1582185101.html

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россия, эммануэль макрон, франция, африка, в мире