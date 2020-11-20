Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/makron-1585555133.html
Макрон обвинил Россию в разжигании антифранцузских настроений в Африке
Макрон обвинил Россию в разжигании антифранцузских настроений в Африке
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рост антифранцузских настроений в Африке якобы связан со стратегией России и Турции. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:39
2020-11-20T16:39
россия
эммануэль макрон
франция
африка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816967_0:0:2699:1519_1400x0_80_0_0_d834402390a73aef5d9a180942072292.jpg
ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рост антифранцузских настроений в Африке якобы связан со стратегией России и Турции.Франция до середины XX века контролировала значительную часть Западной и Экваториальной Африки, после крушения колониальной империи Париж сохранил влияние на многие бывшие колонии."Не надо быть наивными в этом вопросе: многие из тех, кто кричит, кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, подкуплены Россией или Турцией", - сказал Макрон в интервью изданию Jeanе Afrique, отвечая на вопрос, как он объясняет рост антифранцузских настроений в Африке.Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада во вмешательстве в демократические процессы в разных странах мира.Французский лидер полагает, что между Францией и Африкой "должна быть история любви". "Наша страна присутствовала на континенте одновременно через трехстороннюю торговлю, конфликты с начала XIX века, а затем колониальные войны. Эта история есть. Мы ее наследники. Были ли мы участниками? Нет. Признана ли эта история? Да, несмотря на то, что все еще идет историографическая работа. Но мы не должны оставаться пленниками нашего прошлого. Это было бы ужасно", - отметил он.
https://ria.ru/20201028/bezopasnost-1581965573.html
https://ria.ru/20201029/vmeshatelstvo-1582185101.html
россия
франция
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816967_50:0:2699:1987_1400x0_80_0_0_232734a3ee6027dd257939029c5c6e35.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эммануэль макрон, франция, африка, в мире

Макрон обвинил Россию в разжигании антифранцузских настроений в Африке

16:39 20.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рост антифранцузских настроений в Африке якобы связан со стратегией России и Турции.
Франция до середины XX века контролировала значительную часть Западной и Экваториальной Африки, после крушения колониальной империи Париж сохранил влияние на многие бывшие колонии.

"На протяжении десятилетий у нас были очень институциональные отношения с Африкой, включая действующих глав государств и зарекомендовавшие себя компании. При этом определенное место заняла обида. Но также есть стратегия, которую иногда проводят африканские лидеры, но особенно иностранные державы, такие как Россия или Турция, которые играют на постколониальной обиде", - заявил французский президент.

"Не надо быть наивными в этом вопросе: многие из тех, кто кричит, кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, подкуплены Россией или Турцией", - сказал Макрон в интервью изданию Jeanе Afrique, отвечая на вопрос, как он объясняет рост антифранцузских настроений в Африке.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 17:25
Макрон отметил важность отношений с Россией для европейской безопасности
Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада во вмешательстве в демократические процессы в разных странах мира.
Французский лидер полагает, что между Францией и Африкой "должна быть история любви". "Наша страна присутствовала на континенте одновременно через трехстороннюю торговлю, конфликты с начала XIX века, а затем колониальные войны. Эта история есть. Мы ее наследники. Были ли мы участниками? Нет. Признана ли эта история? Да, несмотря на то, что все еще идет историографическая работа. Но мы не должны оставаться пленниками нашего прошлого. Это было бы ужасно", - отметил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 21:42
Захарова назвала заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью
 
РоссияЭммануэль МакронФранцияАфрикаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
Лента новостейМолния