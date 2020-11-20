https://ria.ru/20201120/makedoniya-1585622873.html

Северная Македония объявила кризисное положение из-за COVID-19

Северная Македония объявила кризисное положение из-за COVID-19

Правительство Северная Македония ввело в пятницу режим кризисного положения из-за COVID-19 во всей стране на 30 дней, сообщил кабмин. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T23:30

2020-11-20T23:30

2020-11-20T23:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

северная македония

в мире

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БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Правительство Северная Македония ввело в пятницу режим кризисного положения из-за COVID-19 во всей стране на 30 дней, сообщил кабмин.По последним данным минздрава Северной Македонии, в стране с начала пандемии к пятнице заразились свыше 52 449 человек, скончались около 1 462 больных. В Скопье в четверг состоялось заседание совета нацбезопасности, в котором участвовали президент Стево Пендаровски и члены правительства. Глава государства предложил ввести режим кризисного положения из-за COVID-19 на 30 дней.Кризисное положение действует 30 дней, начиная с 20 ноября.Президент накануне уточнил, что данная мера не означает введения комендантского часа, но позволит властям легче направлять финансы на борьбу с коронавирусом, армии и МВД - активнее включиться в помощь органам здравоохранения, а также определяет большее участие частных медицинских клиник в борьбе с пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, северная македония, в мире