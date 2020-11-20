Северная Македония объявила кризисное положение из-за COVID-19
23:30 20.11.2020 (обновлено: 23:47 20.11.2020)
БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Правительство Северная Македония ввело в пятницу режим кризисного положения из-за COVID-19 во всей стране на 30 дней, сообщил кабмин.
По последним данным минздрава Северной Македонии, в стране с начала пандемии к пятнице заразились свыше 52 449 человек, скончались около 1 462 больных. В Скопье в четверг состоялось заседание совета нацбезопасности, в котором участвовали президент Стево Пендаровски и члены правительства. Глава государства предложил ввести режим кризисного положения из-за COVID-19 на 30 дней.
"Правительство Республики Северная Македония на сегодняшнем 23-м заседании приняло решение о провозглашении кризисного положения на территории страны, ради защиты общественного здоровья в условиях пандемии провозглашенной ВОЗ, вызванной вирусом COVID-19, а также ради предотвращения его распространения и защиты здоровья населения", - сообщил кабмин в пятницу.
Кризисное положение действует 30 дней, начиная с 20 ноября.
Президент накануне уточнил, что данная мера не означает введения комендантского часа, но позволит властям легче направлять финансы на борьбу с коронавирусом, армии и МВД - активнее включиться в помощь органам здравоохранения, а также определяет большее участие частных медицинских клиник в борьбе с пандемией.
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