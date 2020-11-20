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Пашаев отреагировал на возбуждение дел против свидетелей по делу Ефремова
Пашаев отреагировал на возбуждение дел против свидетелей по делу Ефремова
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил телеканалу "360", что предупреждал приглашенных в суд свидетелей об ответственности в случае дачи... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:43
2020-11-20T18:43
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил телеканалу "360", что предупреждал приглашенных в суд свидетелей об ответственности в случае дачи ложных показаний."Я ничего предпринимать не буду. Я им честно сказал, когда мы их вызывали: ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить. Они даже показывали детали, где что было", — сказал он.Пашаев также заявил, что защита приглашала в суд двух свидетелей, а не трех. Кроме того, адвокат подчеркнул, что не поддерживает связь с участниками процесса."Приехали, дали показания, все, после этого я ни разу с ними не общался. Никогда", — заключил он.По мнению Пашаева, фигуранты нового дела могут предоставить следствию свои мобильные телефоны, по которым можно будет определить их местоположение в момент смертельного ДТП с участием артиста.Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила журналистам, что против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела. Речь идет о людях, которых защита актера пригласила в суд. Двое из них заявили, что за рулем внедорожника, попавшего в ДТП, якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до аварии он якобы видел на заднем сиденье незнакомого ему человека, а за рулем никого не было.Во время вынесения приговора суд заключил, что эти данные противоречат доказательствам.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице.Согласно экспертизе, в момент аварии актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам общего режима, позже Мосгорсуд снизил этот срок на полгода. Защита актера планирует обжаловать приговор в кассации. Сейчас Ефремов находится в колонии в Белгородской области.
https://ria.ru/20201118/efremov-1585120547.html
https://ria.ru/20201029/pashaev-1582106833.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев отреагировал на возбуждение дел против свидетелей по делу Ефремова

18:43 20.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил телеканалу "360", что предупреждал приглашенных в суд свидетелей об ответственности в случае дачи ложных показаний.
"Я ничего предпринимать не буду. Я им честно сказал, когда мы их вызывали: ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить. Они даже показывали детали, где что было", — сказал он.
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Пашаев также заявил, что защита приглашала в суд двух свидетелей, а не трех. Кроме того, адвокат подчеркнул, что не поддерживает связь с участниками процесса.
"Приехали, дали показания, все, после этого я ни разу с ними не общался. Никогда", — заключил он.
По мнению Пашаева, фигуранты нового дела могут предоставить следствию свои мобильные телефоны, по которым можно будет определить их местоположение в момент смертельного ДТП с участием артиста.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила журналистам, что против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела. Речь идет о людях, которых защита актера пригласила в суд. Двое из них заявили, что за рулем внедорожника, попавшего в ДТП, якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до аварии он якобы видел на заднем сиденье незнакомого ему человека, а за рулем никого не было.
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Во время вынесения приговора суд заключил, что эти данные противоречат доказательствам.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице.
Согласно экспертизе, в момент аварии актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков. Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам общего режима, позже Мосгорсуд снизил этот срок на полгода. Защита актера планирует обжаловать приговор в кассации. Сейчас Ефремов находится в колонии в Белгородской области.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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