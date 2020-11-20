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Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу актера Михаила Ефремова, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:00
2020-11-20T17:36
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
белгородская область
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу актера Михаила Ефремова, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.Речь идет о о людях, которых защита Ефремова пригласила в суд. Двое из них заявили, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему человека, а за рулем никого не было.При вынесении приговора суд сделал вывод, что эти показания противоречат доказательствам, и счел их недостоверными."Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания", — добавила Волк.О том, что Ефремов выходил из машины со стороны пассажирского сиденья, рассказали в суде слепой на один глаз Александр Кобец и его друг Андрей Гаев. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв — они с другом выпили на двоих полтора литра крепкого пива "Балтика 9". По словам третьего свидетеля, Тевана Бадасяна, около десяти часов вечера он видел в Плотниковом переулке, куда ходил за сигаретами, высокого человека в бейсболке, который сел на заднее сиденье внедорожника, но впереди "не было никого вообще".ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили также следы наркотиков. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил актера к восьми годам общего режима, но Мосгорсуд позже снизил этот срок на полгода. Защита Ефремова планирует обжаловать приговор в кассации, сам артист уже находится в колонии в Белгородской области.
https://ria.ru/20201119/efremov-1585303784.html
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, белгородская область, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Против трех лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

17:00 20.11.2020 (обновлено: 17:36 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу актера Михаила Ефремова, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
Речь идет о о людях, которых защита Ефремова пригласила в суд. Двое из них заявили, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой, а сам Ефремов "стоял рядом с машиной". Еще один свидетель утверждал, что до ДТП он якобы видел на заднем сиденье Jeep незнакомого ему человека, а за рулем никого не было.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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При вынесении приговора суд сделал вывод, что эти показания противоречат доказательствам, и счел их недостоверными.
"Следствием были изучены материалы, поступившие из прокуратуры города Москвы, и в ходе проверки установлены достаточные данные, указывающие на то, что все трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания", — добавила Волк.
О том, что Ефремов выходил из машины со стороны пассажирского сиденья, рассказали в суде слепой на один глаз Александр Кобец и его друг Андрей Гаев. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв — они с другом выпили на двоих полтора литра крепкого пива "Балтика 9". По словам третьего свидетеля, Тевана Бадасяна, около десяти часов вечера он видел в Плотниковом переулке, куда ходил за сигаретами, высокого человека в бейсболке, который сел на заднее сиденье внедорожника, но впереди "не было никого вообще".
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили также следы наркотиков. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил актера к восьми годам общего режима, но Мосгорсуд позже снизил этот срок на полгода. Защита Ефремова планирует обжаловать приговор в кассации, сам артист уже находится в колонии в Белгородской области.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваБелгородская областьСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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