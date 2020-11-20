https://ria.ru/20201120/lukashenko-1585584835.html

МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии

МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать, что "стабильности" не может быть без свободных выборов и уважения к... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:22

2020-11-20T18:22

2020-11-20T18:22

протесты в белоруссии

обсе

хайко маас

александр лукашенко

мид германии

белоруссия

европа

в мире

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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать, что "стабильности" не может быть без свободных выборов и уважения к народу."Мир и благосостояние в Европе в последние 30 лет также являются продуктом экономического прогресса, верховенства права и приверженности правам человека. Это необходимо вновь подчеркивать в эти дни, особенно в отношении Белоруссии, где господин Лукашенко должен наконец признать: без свободных и справедливых выборов, без справедливости и уважения собственного народа не бывает стабильности", - заявил Маас, выступая в бундестаге по случаю 30-й годовщины подписания Парижской хартии.Он добавил, что Берлин не прекратит поддерживать работу ОБСЕ по урегулированию ситуации в Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580655880.html

https://ria.ru/20201120/simvolika-1585540633.html

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обсе, хайко маас, александр лукашенко, мид германии, белоруссия, европа, в мире