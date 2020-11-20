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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201120/lukashenko-1585584835.html
МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать, что "стабильности" не может быть без свободных выборов и уважения к... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:22
2020-11-20T18:22
протесты в белоруссии
обсе
хайко маас
александр лукашенко
мид германии
белоруссия
европа
в мире
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать, что "стабильности" не может быть без свободных выборов и уважения к народу."Мир и благосостояние в Европе в последние 30 лет также являются продуктом экономического прогресса, верховенства права и приверженности правам человека. Это необходимо вновь подчеркивать в эти дни, особенно в отношении Белоруссии, где господин Лукашенко должен наконец признать: без свободных и справедливых выборов, без справедливости и уважения собственного народа не бывает стабильности", - заявил Маас, выступая в бундестаге по случаю 30-й годовщины подписания Парижской хартии.Он добавил, что Берлин не прекратит поддерживать работу ОБСЕ по урегулированию ситуации в Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201020/lukashenko-1580655880.html
https://ria.ru/20201120/simvolika-1585540633.html
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обсе, хайко маас, александр лукашенко, мид германии, белоруссия, европа, в мире

МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии

18:22 20.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать, что "стабильности" не может быть без свободных выборов и уважения к народу.
"Мир и благосостояние в Европе в последние 30 лет также являются продуктом экономического прогресса, верховенства права и приверженности правам человека. Это необходимо вновь подчеркивать в эти дни, особенно в отношении Белоруссии, где господин Лукашенко должен наконец признать: без свободных и справедливых выборов, без справедливости и уважения собственного народа не бывает стабильности", - заявил Маас, выступая в бундестаге по случаю 30-й годовщины подписания Парижской хартии.
Он добавил, что Берлин не прекратит поддерживать работу ОБСЕ по урегулированию ситуации в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 14:49Протесты в Белоруссии
Лукашенко не намерен принимать важные решения без одобрения народа
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Участница несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 15:39Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал убрать протестную символику из белорусского общества
 
Протесты в БелоруссииОБСЕХайко МаасАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииБелоруссияЕвропаВ мире
 
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