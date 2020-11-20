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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201120/lukashenko-1585541195.html
Лукашенко заявил, что дворы могут стать очагами гражданской войны
Лукашенко заявил, что дворы могут стать очагами гражданской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минские дворы, где проживают сторонники оппозиции, весной могут стать очагами гражданской войны со... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:43
2020-11-20T15:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минские дворы, где проживают сторонники оппозиции, весной могут стать очагами гражданской войны со стрельбой и убийствами людей.Лукашенко во время посещения белорусского предприятия "Гомсельмаш" ответил на вопросы журналистов. По данным агентства, говоря о событиях в Белоруссии и вокруг нее, президент подчеркнул, что республику "сейчас терзают".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Во вторник Лукашенко поручил навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. После этого мэрия белорусской столицы назвала перечень из более чем 40 жилых зон, которые власти определили как "подверженные влиянию деструктивно настроенных граждан". Здесь будут приняты дополнительные меры по обеспечению порядка.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что дворы могут стать очагами гражданской войны

15:43 20.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минские дворы, где проживают сторонники оппозиции, весной могут стать очагами гражданской войны со стрельбой и убийствами людей.
Лукашенко во время посещения белорусского предприятия "Гомсельмаш" ответил на вопросы журналистов. По данным агентства, говоря о событиях в Белоруссии и вокруг нее, президент подчеркнул, что республику "сейчас терзают".
"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то - это дворовые территории, шуточки, а для нас весной - это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?" – задался вопросом президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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"Фашизм - это не ко мне". Лукашенко назвал себя интернационалистом
Во вторник Лукашенко поручил навести порядок в Минске, в том числе убрать из дворов "очаги", провоцирующие противостояние в обществе. После этого мэрия белорусской столицы назвала перечень из более чем 40 жилых зон, которые власти определили как "подверженные влиянию деструктивно настроенных граждан". Здесь будут приняты дополнительные меры по обеспечению порядка.
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