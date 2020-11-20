https://ria.ru/20201120/lukashenko-1585524593.html
Лукашенко пообещал раскрыть подробности "сливов" о смерти оппозиционера
Лукашенко пообещал раскрыть подробности "сливов" о смерти оппозиционера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на следующей неделе будут раскрыты подробности "сливов" в интернет, которые касаются смерти оппозиционного... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:38
2020-11-20T14:38
2020-11-20T14:38
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на следующей неделе будут раскрыты подробности "сливов" в интернет, которые касаются смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во время посещения белорусского предприятия "Гомсельмаш" ответил на вопросы журналистов. По данным агентства, Лукашенко, в частности, был задан вопрос "о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь", когда при этом "затрагивают известных людей, распространяя различные фейки".Он отметил, что эти вбросы делаются специально в преддверии очередного воскресенья, когда оппозиция традиционно проводит акции протеста."Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики - он православный - чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей", - сказал Лукашенко.Бондаренко скончался на прошлой неделе в больнице скорой медпомощи, куда был доставлен из отделения милиции. Он получил травмы в потасовке с неизвестными, приехавшими в один из минских дворов, называемый протестующими "площадью перемен", снимать с забора оппозиционные бело-красно-белые ленты, которые ранее развесили местные жители. Правоохранители проводят проверку в связи со смертью активиста. Эта ситуация вызвала большой резонанс в белорусском обществе. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти. В пятницу Бондаренко похоронили.Лукашенко ранее заявил, что смерть оппозиционера не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей. По данным правоохранителей, Бондаренко поступил в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения, однако портал tut.by опубликовали документы из медучреждения, в которых говорится об отсутствия алкоголя в организме мужчины.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что на следующей неделе будут раскрыты подробности "сливов" в интернет, которые касаются смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко.
Как передает Sputnik Беларусь
, Лукашенко во время посещения белорусского предприятия "Гомсельмаш" ответил на вопросы журналистов. По данным агентства, Лукашенко, в частности, был задан вопрос "о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь", когда при этом "затрагивают известных людей, распространяя различные фейки".
"Если ты намекаешь на последние "сливы" в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня (Бондаренко – ред.)... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно", - заявил глава государства, уточнив, что будет рассказано, "что произошло, как произошло, кто это организовывал".
Он отметил, что эти вбросы делаются специально в преддверии очередного воскресенья, когда оппозиция традиционно проводит акции протеста.
"Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики - он православный - чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей", - сказал Лукашенко.
Бондаренко скончался на прошлой неделе в больнице скорой медпомощи, куда был доставлен из отделения милиции. Он получил травмы в потасовке с неизвестными, приехавшими в один из минских дворов, называемый протестующими "площадью перемен", снимать с забора оппозиционные бело-красно-белые ленты, которые ранее развесили местные жители. Правоохранители проводят проверку в связи со смертью активиста. Эта ситуация вызвала большой резонанс в белорусском обществе. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти. В пятницу Бондаренко похоронили.
Лукашенко ранее заявил, что смерть оппозиционера не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей. По данным правоохранителей, Бондаренко поступил в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения, однако портал tut.by опубликовали документы из медучреждения, в которых говорится об отсутствия алкоголя в организме мужчины.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии
9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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