https://ria.ru/20201120/lukashenko-1585524593.html

Лукашенко пообещал раскрыть подробности "сливов" о смерти оппозиционера

Лукашенко пообещал раскрыть подробности "сливов" о смерти оппозиционера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на следующей неделе будут раскрыты подробности "сливов" в интернет, которые касаются смерти оппозиционного... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:38

2020-11-20T14:38

2020-11-20T14:38

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на следующей неделе будут раскрыты подробности "сливов" в интернет, которые касаются смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко.Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко во время посещения белорусского предприятия "Гомсельмаш" ответил на вопросы журналистов. По данным агентства, Лукашенко, в частности, был задан вопрос "о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь", когда при этом "затрагивают известных людей, распространяя различные фейки".Он отметил, что эти вбросы делаются специально в преддверии очередного воскресенья, когда оппозиция традиционно проводит акции протеста."Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански. Даже католики - он православный - чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей", - сказал Лукашенко.Бондаренко скончался на прошлой неделе в больнице скорой медпомощи, куда был доставлен из отделения милиции. Он получил травмы в потасовке с неизвестными, приехавшими в один из минских дворов, называемый протестующими "площадью перемен", снимать с забора оппозиционные бело-красно-белые ленты, которые ранее развесили местные жители. Правоохранители проводят проверку в связи со смертью активиста. Эта ситуация вызвала большой резонанс в белорусском обществе. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти. В пятницу Бондаренко похоронили.Лукашенко ранее заявил, что смерть оппозиционера не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей. По данным правоохранителей, Бондаренко поступил в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения, однако портал tut.by опубликовали документы из медучреждения, в которых говорится об отсутствия алкоголя в организме мужчины.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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александр лукашенко, белоруссия, в мире