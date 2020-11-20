https://ria.ru/20201120/lukashenko-1585516404.html

"Фашизм - это не ко мне". Лукашенко назвал себя интернационалистом

"Фашизм - это не ко мне". Лукашенко назвал себя интернационалистом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг лозунги оппозиции о приравнивании текущей власти к фашизму, заявив, что он является интернационалистом,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:12

2020-11-20T14:12

2020-11-20T15:55

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг лозунги оппозиции о приравнивании текущей власти к фашизму, заявив, что он является интернационалистом, выступающим за мир и согласие между представителями разных национальностей и религий.Как передает Sputnik Беларусь, во время общения с журналистами в рамках посещения Лукашенко ОАО "Гомсельмаш" у него спросили о "лозунгах противников власти, где эту власть фактически приравнивают к фашизму".Он подчеркнул, что "всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир". "Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы, - каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм - это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне", - сказал президент.Комментируя лозунги оппозиции во время протестных акций, он заметил, что "нет революции без лозунгов". "Если революция, то нужны лозунги. Но вы не заблуждайтесь. Я вам сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет", - подчеркнул белорусский президент.По его словам, "беглые" оппозиционеры живут за границей шикарно и "мутят через Telegram-каналы". "А те, которые здесь ходят, это люди, которых я создал своими руками. И которые сегодня зарабатывают в пять-шесть раз больше, чем на "Гомсельмаше". Пытались совершить мелкобуржуазную революцию. Они не революционеры. Потому что революционеры в свое время, - те революции, которые я изучал, - они шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили", - сказал Лукашенко.Он высказал мнение, что республику "хотят накрыть: эти танки, самолеты натовские к границам". Лукашенко подчеркнул, что после того, как ранее перебросил к западным границам половину армии, в белорусском Гродно, на который, по словам президента, претендуют некоторые польские политики, перестали открыто вывешивать протестную символику. "И еще после этого некоторые наши протестуны ходят с этими знаменами и под команду этих людей, которые там в (зарубежных – ред.) центрах, Telegram-каналах и прочем, начинают орудовать в нашей стране. Как я должен был поступить? Так я же терпел. Я сдерживал военных, я даже армию не ввел в Минск", - отметил Лукашенко.Президент подчеркнул, что "блицкриг" у противников власти не удался, и многие в Белоруссии это уже оценили, сами призывают навести порядок. "Всегда надо терпеть. Терпеть, пока возможно. Вот когда они вышли на железную дорогу (с попытками блокировать движение – ред.), мое решение было однозначным - террористы", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201118/lukashenko-1585067190.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире